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健康你我他／盡人事聽天命 我的中庸防疫

聯合報／ 文／蔡田（北市士林）
面對新疫情，我盡力做好防護，萬一還是中鏢，至少了無遺憾。圖／蔡田提供
面對新疫情，我盡力做好防護，萬一還是中鏢，至少了無遺憾。圖／蔡田提供

疫情再起變化，我身旁出現兩類不同應變措施的朋友，一類是戒慎恐懼型，重回到疫情高峰期的防疫作為，防護措施幾乎滴水不漏，不外食，身體稍有異狀，立刻吞食維他命，連在樂團練習吹薩克斯風，都堅持戴口罩吹奏，相當嚴謹。

另一類朋友則恰恰相反，對於疫情再起，採取「以不變應萬變」的佛系防疫模式，不但到處趴趴走，且不戴口罩、不噴酒精，朋友邀約聚餐、出遊、看表演和展覽，一律來者不拒，樂觀豁達程度令人側目。

我面對這波新疫情，是採「料敵從寬，禦敵從嚴」的中庸之道，盡量保持冷靜、理性、輕鬆與自在，也盡力做足防護措施，除了外出戴好戴滿口罩，返家做好消毒工作外，非必要邀約、擁擠的場合能免就免，減少外出接觸群眾，被傳染機率就會降低。

自疫情爆發以來，我始終抱持「做最好的準備，但有最壞打算」的心情，面對新疫情的態度也未曾改變，盡力做好防護，萬一還是中鏢，至少了無遺憾。

俗話說：「過，猶不及」，面對疫情，太緊張或太佛系都失之極端，中庸之道才是最佳作法，既不要太鬆散而不理不睬，但也不應太緊張以至於鎮日惴惴不安，「盡人事，而聽天命」，盡力做好個人的防護工作，至於結果就交給老天爺。沒確診，我幸，確診了，我命，認命，但不怨天尤人。

疫情 口罩 確診

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