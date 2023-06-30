反四接 民團反嗆學者「別為公部門擦脂抹粉」

多名學者與環保團體呼籲支持四接，反四接填海造陸守護外木山行動小組則指出，協和電廠應該一次改革到位，停止填海造地，直接轉型為更低汙染的「再生能源電廠」，並且呼籲學者別為公部門擦脂抹粉，找藉口開脫。

至於支持四接學者及環團批市長謝國樑不要當無良政客，基隆市府發言人余治明說，協和電廠改建案仍有許多探討空間，能源轉型也非只有天然氣能選擇，考量當地生態永續發展才是長遠目標。

守護外木山行動小組認為，依時程來看，中南部的煤電除役缺口，本來就不是規畫用協和電廠來補，不應該以錯誤資訊挑唆南北對立。台灣不缺電的關鍵在加強韌性電網建設，韌性電網需要分散式中小型電廠，而非集中式的天然氣發電廠或核電廠。

守護外木山行動小組發言人、議員陳冠羽說，四接案環評程序卡關，主要是台電環評資料不完備與環評已涉環評違法，這些都是經濟部與台電該負的行政、法律責任，呼籲環保署面對四接爭議應退回台電的計畫，要求台電研議替代方案。

陳冠羽指出，不論從真時操船模擬或水工模型試驗，都已顯示四接東移方案對基隆港未來營運有明確影響，台電環評書件資料非但不敢納入，也未回應台灣港務公司所提出的種種疑慮，以「重大公共利益權衡」為四接護航的說法，更擺明是欺負基隆人的「偽善」。