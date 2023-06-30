聽新聞
test
0:00 / 0:00

新冠確診6成腦霧 中醫對症治療

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北報導
中醫師公會全聯會提出不同症狀對應的藥方。記者鄒尚謙／攝影
中醫師公會全聯會提出不同症狀對應的藥方。記者鄒尚謙／攝影

新冠肺炎疫情壟罩全球3年，台灣累積破千萬確診人次，有六至七成的人仍持續有腦霧、久咳等長新冠症狀。中醫師公會全國聯合會理事長詹永兆指出，「清冠一號」能夠降低體內的新冠病毒量，減低對神經系統的傷害，可以預防腦霧；中醫也有「清陽方」、「淨霧方」等方劑，對症論治，可改善腦霧、久咳等症狀。

最新一波的新冠肺炎疫情目前已達到最高峰，因新冠肺炎求診的病患比平常高出兩、三成。詹永兆表示，有一名個案確診後出現認知障礙，工作上要蓋瓶蓋，但每次都把A瓶蓋蓋錯到B瓶上，自己都沒發現，同事提醒後才意識到，原來是發生腦霧。經過2至4周中醫「清陽方」治療後，症狀才獲得緩解，此方劑裡的天麻、丹參可促進腦循環，黃耆可提升陽氣，都能夠改善腦霧相關症狀。

長新冠4症狀 中醫解方 製表／鄒尚謙
長新冠4症狀 中醫解方 製表／鄒尚謙
台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀表示，長期追蹤1萬1324名新冠確診患者，超過三分之一以上的患者在3個月內陸續出現腦霧等神經症狀；七成患者有持續性症狀，以嗅覺或味覺異常、虛弱、疲倦、無力等症狀最常見；五分之一患者伴隨呼吸困難、心搏過速、頭痛、睡眠障礙、焦慮和肌肉痠痛等症狀。

不同階段出現的長新冠症狀，林舜穀指出，在3至6個月期間，最常見疲勞32%、呼吸困難25%、睡眠障礙24%和注意力困難22%；在6至9個月期間，耐力差45%、疲勞36%、睡眠障礙29%和呼吸困難25%；在9至12個月期間，耐力差疲勞37%、呼吸困難21%；超過12個月，疲勞41%、呼吸困難31%、睡眠障礙30%和肌肉痠痛22%。

林舜穀說，中醫「淨霧方」能改善腦霧、健忘、久咳等相關症狀，方劑中的百合具滋潤肺部和安神的功效，改善乾咳、疲勞、焦慮；石菖蒲具開竅和醒腦作用，有助於減輕腦霧、精神不振及思考不清楚問題；茯神擁有安定心神的效果，能幫助改善睡眠品質和健忘，並穩定情緒；天麻有助於平肝祛風，能改善新冠肺炎痊癒後的頭痛和頭昏症狀；丹參則能活血和安神，能促進腦部血液循環，緩解疲勞和心悸。

腦霧 新冠肺炎 睡眠

延伸閱讀

老是蓋錯瓶蓋 原來是腦霧 中醫治長新冠分四型對症下藥

濕氣累積堆積易疲倦、代謝慢、肥胖！中醫師推薦2道健脾養胃排濕料理

中醫會訊題字落款變賴清德 賴辦：沒有干涉

中醫會訓題字被換賴清德 陳以信：施小技倆沒必要

相關新聞

獨／健保總額明年成長率高推估5% 衛福部送行政院審議

衛福部推估明年健保總額成長率拍板定案。衛福部四月推估明年健保總額預算，將「健保醫療服務成本指數改變率」(MCPI)改採過...

明各地多雲到晴…雙北留意午後大雷雨 8縣市迎36度極端高溫

中央氣象局表示，明天各地為多雲到晴天氣，今晚到明天東南部地區及恆春半島有局部降雨機率，午後各地有雷陣雨，尤其山區及大台北...

「從性騷到性侵未遂」…醫看各界Me Too案嘆：別將加害人過度病理化

Me Too效應在台灣持續發酵。藝人陳建州（黑人）日前遭前女團「黑澀會美眉」成員大牙（周宜霈）、郭源元指控性騷，郭源元更...

天文迷別錯過！7月天象超精彩 月底流星雨「每小時將出現25顆流星」

台北天文館盤點7月天象，3日開始出現今年最晚日落，10日上演多場肉眼可見天象，包含金星達最大亮度、國際太空站畫過夜空等，...

6旬婦爬百岳摔下山...體力衰退淪力弱症 簡單3招日常也能練

肌肉量流失，容易帶來肌少症危機，更伴隨失能、死亡風險，若已進展到肌少症，體況難逆轉。近年國、內外研究發現，若能在肌少症前...

因應暑期旅遊旺季 台灣金門航線7月起增加15％機位

隨疫情趨緩及暑期到來，又將迎接台灣及金門間的交通高峰，不少旅客及居民都擔心機位不足；在地民代也因此呼籲中央政府協調民間航...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦