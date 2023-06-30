新冠確診6成腦霧 中醫對症治療

新冠肺炎疫情壟罩全球3年，台灣累積破千萬確診人次，有六至七成的人仍持續有腦霧、久咳等長新冠症狀。中醫師公會全國聯合會理事長詹永兆指出，「清冠一號」能夠降低體內的新冠病毒量，減低對神經系統的傷害，可以預防腦霧；中醫也有「清陽方」、「淨霧方」等方劑，對症論治，可改善腦霧、久咳等症狀。

最新一波的新冠肺炎疫情目前已達到最高峰，因新冠肺炎求診的病患比平常高出兩、三成。詹永兆表示，有一名個案確診後出現認知障礙，工作上要蓋瓶蓋，但每次都把A瓶蓋蓋錯到B瓶上，自己都沒發現，同事提醒後才意識到，原來是發生腦霧。經過2至4周中醫「清陽方」治療後，症狀才獲得緩解，此方劑裡的天麻、丹參可促進腦循環，黃耆可提升陽氣，都能夠改善腦霧相關症狀。

長新冠4症狀 中醫解方 製表／鄒尚謙 台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀表示，長期追蹤1萬1324名新冠確診患者，超過三分之一以上的患者在3個月內陸續出現腦霧等神經症狀；七成患者有持續性症狀，以嗅覺或味覺異常、虛弱、疲倦、無力等症狀最常見；五分之一患者伴隨呼吸困難、心搏過速、頭痛、睡眠障礙、焦慮和肌肉痠痛等症狀。

不同階段出現的長新冠症狀，林舜穀指出，在3至6個月期間，最常見疲勞32%、呼吸困難25%、睡眠障礙24%和注意力困難22%；在6至9個月期間，耐力差45%、疲勞36%、睡眠障礙29%和呼吸困難25%；在9至12個月期間，耐力差疲勞37%、呼吸困難21%；超過12個月，疲勞41%、呼吸困難31%、睡眠障礙30%和肌肉痠痛22%。

林舜穀說，中醫「淨霧方」能改善腦霧、健忘、久咳等相關症狀，方劑中的百合具滋潤肺部和安神的功效，改善乾咳、疲勞、焦慮；石菖蒲具開竅和醒腦作用，有助於減輕腦霧、精神不振及思考不清楚問題；茯神擁有安定心神的效果，能幫助改善睡眠品質和健忘，並穩定情緒；天麻有助於平肝祛風，能改善新冠肺炎痊癒後的頭痛和頭昏症狀；丹參則能活血和安神，能促進腦部血液循環，緩解疲勞和心悸。