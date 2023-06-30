挺四接 學者、環團呼籲「別讓中火無煤延宕」

協和電廠四接3.0東移方案遭部分立委、環團及基隆市府強烈質疑，並要求取消環評。支持四接的學者及環團代表昨指出，阻擋協和燃油改燃氣計畫不僅無法改善基隆空汙，中南部被迫送電支援，反讓中火無煤時程延宕，更批基隆市長謝國樑勿做無良政客，用中部人的肺來反協和改建。

台大生物產業機電工程系前教授謝志誠表示，反四接者不想面對北東電網供電缺口在2025年將達470萬瓩的事實，以供電缺口僅50萬瓩來迷惑大眾，實際是打著全靠北西電網來支援的如意算盤；然而，北西至北東電網的安全傳輸量僅420萬瓩，尖峰時刻若要輸送達470萬瓩，電力系統恐因超載而有風險，北東電網成了全台最容易大規模停電的區域。

彰化綠色資源保育協會總幹事顏淑女說，北東電網缺電，導致中南電力被迫北送，影響中火是否在2030年除役，燒煤的六輕與中火會排放砷、鉻等重金屬及戴奧辛，造成中部民眾健康受損。顏淑女批謝國樑及反四接團體是「用中部人的肺來反協和改建」。

中興大學環工系教授莊秉潔表示，協和電廠雖是基隆空汙排放量最高，但其實基隆船港船舶對基隆人呼吸的影響，更甚於協和電廠；LNG作為船用燃料已被公認為應對未來環保要求的理想燃料，基隆應善用基隆深水港的特性把握四接機會，若基隆放棄國家1200億四接投資，預期「基隆將會又髒又窮」。