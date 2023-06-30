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汽機車夜間噪音取締 6千起跳

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

夜間噪音車輛擾民時有所聞，為此，環保署修正公布「違反噪音管制法案件裁罰基準」，只要是夜間時段或特定區域，汽機車噪音有違反公告妨害他人生活安寧行為時，將開罰六千元至三萬元不等；經攔查檢測超過噪音管制標準者，也將開罰三千六百元。

環保署說明，已有半數以上縣市政府依據噪音管制法第八條規定，公告於特定時段或地點，車輛「使用未經認證之排氣管」屬妨害他人生活環境安寧行為；另也有五個縣市將「任意變更經主管機關噪音檢（查）驗合格排氣管之車輛行駛於道路」，公告為妨害安寧行為。

環保署說，現行規定，汽機車噪音有違反公告妨害他人生活安寧的行為時，將開罰三千元至三萬元，如今修法將違規罰鍰加倍，最低六千元起跳。

交通部提醒，即日起，汽機車未停讓行人罰鍰上限提高至六千元，違規記點三點，且需上道安講習、提高無照駕駛罰則上限至二萬四千元元、危險駕駛罰鍰上限至三萬六千元，另恢復人行道違規（臨時）停車、起駛前不讓行進中人車優先通行等十三項民眾檢舉違規項目。

噪音 環保署 人行道

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