領慢箋變貴 醫憂不利慢性病

健保部分負擔新制明天上路，民眾領藥、領取慢性病連續處方箋，赴急診就醫均受影響，醫改會與臨床醫師憂心特定族群，如第一次慢箋藥費取消免部分負擔，恐衝擊慢性病患，不利慢性病長期控制。健保署將監測民眾就醫行為及花費，作為後續改善依據。

健保部分負擔新制上路，門診藥品、急診、慢箋應自行負擔費用修正實施，調整重點為取消區域醫院及醫學中心藥品費用百元以下免收部分負擔規定，並調高收取上限為三百元，持醫院門診開立的慢箋第一次調劑藥品費用，併入一般藥品費用計收。

急診部分負擔依就醫院所層級別採「定額」收費，醫學中心七五○元，區域醫院四百元，地區醫院和基層診所維持一五○元；中低收入戶與身心障礙者於醫學中心收五五○元、區域醫院三百元、地區醫院及基層診所一五○元。

衛福部估算，將影響八四四萬人，增加健保收入全年卅二點七億元。

不過台灣醫療改革基金會執行長林雅惠表示，第一次慢箋藥費取消免部分負擔， 如果造成患者不願就醫花錢，一旦延誤，健保醫療資源只會花費更多。糖尿病衛教學會理事、彰化基督教醫院內分泌新陳代謝科主治醫師杜思德也擔心，新病人或三高初期患者若無病識感，對於拿藥要花錢，可能不願就醫。

林雅惠說，健保署推動分級醫療，但整體成效不佳，許多輕症患者仍到醫學中心急診就醫，建議應從壯大基層醫療、改善急診壅塞、檢討健保支付誘因、提升基層醫療夜間及假日開診率著手；新光醫院副院長洪子仁說，這次部分負擔調整已排除弱勢對象，但想要藉此降低醫療門診量，有待觀察。