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健保總額最高漲5%？醫改會：恐漲保費

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
健保部分負擔新制7月1日上路，門診藥費、急診、慢性處方箋部分負擔都將調整。（本報系資料庫）
健保部分負擔新制7月1日上路，門診藥費、急診、慢性處方箋部分負擔都將調整。（本報系資料庫）

衛福部四月推估明年健保總額預算，計算方式引發反彈，衛福部研議後維持舊制，確定明年健保總額成長率高推估為百分之五，低推估百分之二點六二一，健保總額介於八五八一億至八七五○億，方案已送國發會審議。醫改會憂心，若核定高推估成長率，後年健保將面臨調漲保費壓力，加重民眾負擔。

往年健保總額預算推估方式都是採「前兩年」的醫療消費物價指數（ＭＣＰＩ），不過衛福部四月提新計算方案，改採過去四年平均值，引發醫界不滿，憂心此舉將大砍一五○億元；衛福部次長王必勝則承諾，仍會考量物價、新藥成本等因素，明年健保總額高推估成長率不會低於百分之四。

衛福部日前邀集醫界、醫改團體，討論明年健保總額預算推估方式。衛福部長薛瑞元說，因通膨、烏俄戰爭等因素，並考量癌症新藥藥價高，新冠疫情平緩後醫療費用回歸健保給付，決定維持原先的推估值計算方式，高推估由百分之四提升到五。

台灣醫療改革基金會執行長林雅惠說，根據衛福部最新版本，低推估提高一三一億元，高推估提高九十七億元，導致協商空間變小，依核定為高推估百分之五，安全準備金為零點九七個月，二○二五年時勢必面臨調漲健保費壓力，但疫情才結束不久，民生經濟復甦尚未明朗，若要調高健保費，勢必加重民眾負擔。

高雄縣醫師公會理事長王宏育說，明年健保總額成長率估算，衛福部「從善如流」，展現善意，等待健保會九月廿一日最後協商。另疫情平緩後，醫療費用回歸健保給付，但受到國人免疫負債影響，就醫率大增，健保點值降低，醫療院所經營更加困難，建議應使用疾管署八四五億元防疫預算，支應新冠肺炎確診者治療費用。

新光醫院副院長洪子仁說，若依今年第一季點值○點七六元與去年同期○點八七元，相差約百分之十三，健保給付金額相差約一百億元，這都由醫療機構自行吸收，為留住人才，務必增加醫護薪資，期望國發會核定較高成長率，否則醫療機構財務困境會是雪上加霜。

健保 衛福部 成長率

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