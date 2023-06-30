聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南登革熱破百例 國軍再助噴藥

聯合報／ 記者修瑞瑩周宗禎／台南報導
台南登革熱持續延燒，國軍三九化學兵群助家戶噴藥。記者周宗禎／攝影
台南登革熱持續延燒，國軍三九化學兵群助家戶噴藥。記者周宗禎／攝影

台南本土登革熱昨天新增18例，今年累計達102例，疫區仁德和東區以外紛傳零星病例，市長黃偉哲說，無人機全面投入防治水塔、天溝等不易發現的積水點，揪出孳生源。昨天國軍再出動協助噴藥，卻也有住戶不願開門被強制開鎖，里長呼籲配合防疫。

南市府登革熱防治中心表示，新增18病例中仁德區10例、東區6例，南區及永康區各新增1例，年齡介於12歲至81歲，6例是由診所或醫院通報確診，12例由防治中心擴大採檢發現。

仁德區成功里已完成4輪室內登革熱防治噴藥，但疫情持續擴散，昨陸軍39化學兵群50名國軍弟兄到成功里協助第5輪噴藥，半天就噴近500戶，在成功二街有部分住戶不願開門，被強制開鎖，也有10多戶民眾懷疑感染，自行到篩檢站；里長鄭晴而並分送立委陳亭妃提供1000瓶防蚊液。

黃偉哲說，要求農業局及消防局的無人機全面投入防疫，針對不易發現的積水點例如水塔、天溝、狹窄防火巷等即時找到隱藏孳生源，立即投擲防治乳塊。

防治中心加開篩檢站，仁德區成功里活動中心、東區東智里臨時活動中心即日起到7月2日，善化區衛生所為今天、善化警分局明天開設，北區衛生所也在今天開設；防治中心主任蘇世斌提醒有仁德成功里、仁和里，東區東智里、大智里，善化區坐駕里、北區公園里活動史的人應做快篩。

東區 衛生所 登革熱

延伸閱讀

高雄今現第二例本土登革熱 另有1例高度疑似病例

破百例！台南市登革熱今達102例 疫情嚴峻多區擴散

避登革熱、日本腦炎找上門 花蓮縣府籲出遊防蚊蟲

杜絕登革熱！放任環境髒亂積水 查獲孑孓最高罰6000元

相關新聞

健保總額最高漲5%？醫改會：恐漲保費

衛福部四月推估明年健保總額預算，計算方式引發反彈，衛福部研議後維持舊制，確定明年健保總額成長率高推估為百分之五，低推估百...

領慢箋變貴 醫憂不利慢性病

健保部分負擔新制明天上路，民眾領藥、領取慢性病連續處方箋，赴急診就醫均受影響，醫改會與臨床醫師憂心特定族群，如第一次慢箋...

八類管制對象 將禁供PLA免洗餐具

為減少免洗餐具用量，環保署昨公告修正「使用對象及實施方式」，八月起，公部門等八類限制使用對象不得提供生物可分解塑膠（ＰＬ...

反四接 民團反嗆學者「別為公部門擦脂抹粉」

多名學者與環保團體呼籲支持四接，反四接填海造陸守護外木山行動小組則指出，協和電廠應該一次改革到位，停止填海造地，直接轉型...

台南登革熱破百例 國軍再助噴藥

台南本土登革熱昨天新增18例，今年累計達102例，疫區仁德和東區以外紛傳零星病例，市長黃偉哲說，無人機全面投入防治水塔、...

打擊噪音車 基北北桃暑期聯合稽查

桃園市環保局前天舉行「基北北桃環保交流合作平台」第2次會議，聚焦改裝車噪音管制議題。會後4縣市達成共識，將在暑假啟動基北...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦