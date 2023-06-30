台南登革熱破百例 國軍再助噴藥

台南本土登革熱昨天新增18例，今年累計達102例，疫區仁德和東區以外紛傳零星病例，市長黃偉哲說，無人機全面投入防治水塔、天溝等不易發現的積水點，揪出孳生源。昨天國軍再出動協助噴藥，卻也有住戶不願開門被強制開鎖，里長呼籲配合防疫。

南市府登革熱防治中心表示，新增18病例中仁德區10例、東區6例，南區及永康區各新增1例，年齡介於12歲至81歲，6例是由診所或醫院通報確診，12例由防治中心擴大採檢發現。

仁德區成功里已完成4輪室內登革熱防治噴藥，但疫情持續擴散，昨陸軍39化學兵群50名國軍弟兄到成功里協助第5輪噴藥，半天就噴近500戶，在成功二街有部分住戶不願開門，被強制開鎖，也有10多戶民眾懷疑感染，自行到篩檢站；里長鄭晴而並分送立委陳亭妃提供1000瓶防蚊液。

黃偉哲說，要求農業局及消防局的無人機全面投入防疫，針對不易發現的積水點例如水塔、天溝、狹窄防火巷等即時找到隱藏孳生源，立即投擲防治乳塊。

防治中心加開篩檢站，仁德區成功里活動中心、東區東智里臨時活動中心即日起到7月2日，善化區衛生所為今天、善化警分局明天開設，北區衛生所也在今天開設；防治中心主任蘇世斌提醒有仁德成功里、仁和里，東區東智里、大智里，善化區坐駕里、北區公園里活動史的人應做快篩。