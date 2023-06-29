7月健保部分負擔新制3／聰明就醫省荷包 兩件事必知
健保部分負擔新制上路，物價飛漲年代，民眾如何聰明就醫，減少花費？台灣醫療改革基金會執行長林雅惠說，若是小病，別往大醫院跑，建議先去基層診所或地區醫院，尤其是急診，地區醫院急診部分負擔一百五十元，比醫學中心少六百元，建議可先搜尋所在地附近有無基層診所或地區醫院，非必要不要前往醫學中心急診。
新光醫院副院長洪子仁說，醫學中心急診部分負擔從舊制五百五十元，提高至七百五十元，增加幅度不小，建議民眾若只是感冒、結膜炎等輕症，不要直衝醫學中心急診，可以先在基層診所看診；夜間、假日時，基層診所可能沒有看診，可選擇地區醫院急診就醫，但若病情嚴重，則前往區域醫院或醫學中心，落實分級醫療，讓健保資源有效利用。
至於門診藥費，患有多重慢性病者，或同時服用藥品超過十項以上，林雅惠表示，建議可以詢問就醫醫院有無整合醫療科或整合門診，避免重複用藥，又可降低藥費。而要領取第一次慢性處方箋患者，建議可以到基層診所領取，可免部分負擔。
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