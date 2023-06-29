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7月健保部分負擔新制2／慢箋要收部分負擔 醫憂慢性病控制

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
健保部分負擔將分兩階段上路，門診拿藥費用調漲、慢性病連續處方箋「首次」須收費。記者潘俊宏／攝影【作者：潘俊宏，日期：2023-02-15，數位典藏序號：20230215171707331】
健保部分負擔將分兩階段上路，門診拿藥費用調漲、慢性病連續處方箋「首次」須收費。記者潘俊宏／攝影【作者：潘俊宏，日期：2023-02-15，數位典藏序號：20230215171707331】

健保部分負擔新制上路，領取慢箋需計入門診藥費部分負擔，是否影響民眾就醫意願？糖尿病衛教學會理事、彰化基督教醫院內分泌新陳代謝科主治醫師杜思德說：「我覺得會」。他不擔心老病人，原因是他們知道按時服藥對控制病情的重要，但新病人或三高初期患者，若沒有不適感，也沒有病識感，對於拿藥要花錢，可能影響就醫意願。

杜思德說，在基層診所領取第一次慢箋，仍免部分藥費負擔，但不願意就醫的人，就是不願意就醫，此類病人不願就醫，對自己的健康不重視，短期可能看不出影響，但當出現中風、肝硬化、心肌梗塞時，健保將支出更多的醫療費用。

杜思德門診收治一名68歲男性，長期患有糖尿病，40多歲時不願就醫，50多歲就醫時，腎功能僅剩30%，至今控制了15年，但近期腎功能每況愈下，面臨洗腎，建議病人戒菸卻被拒絕。他擔心這樣的案例恐層出不窮，尤其40多歲中壯年族群，現在打拼事業不顧健康，又因看病拿藥多付錢延誤就醫，再過20年就慢性病纏身，並可能合併多項併發症，屆時需付更多藥費。

避免初期三高患者延誤就醫，杜思德建議應落實慢性病衛教，其次將糖尿病患者納入糖尿病共照網照顧，但依糖尿病衛教學會分析，目前僅3成患者納入共照網照顧，其餘7成仍在其他科別看診，恐因往後拿藥要多付錢，而不願意繼續看診。

杜思德說，民眾要避免三高或降低三高對健康危害，應從減重做起，美國針對肥胖患者給予藥物治療，當體重減輕15至24%，三高可能消失，健保署也應從這方面思考，透過擴大給付減重藥物，降低慢性病健保醫療支出。

健保部分負擔新制7月1日上路，門診藥費、慢箋、急診均受影響，預估影響845萬人。圖／衛福部提供
健保部分負擔新制7月1日上路，門診藥費、慢箋、急診均受影響，預估影響845萬人。圖／衛福部提供

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