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打擊噪音車 基北北桃暑期聯合稽查

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
基北北桃4縣市達成共識，將在暑假執行聯合稽查及暑期防制噪音車專案。圖／桃園市環保局提供
基北北桃4縣市達成共識，將在暑假執行聯合稽查及暑期防制噪音車專案。圖／桃園市環保局提供

桃園市環保局前天舉行「基北北桃環保交流合作平台」第2次會議，聚焦改裝車噪音管制議題。會後4縣市達成共識，將在暑假啟動基北北桃聯合稽查及暑期防制噪音車2大專案，同時力促中央提案修法，希望提高違反噪音管制的機動車輛罰鍰，並建置排氣管認證機制，力求還靜於民。

環保局長陳世偉表示，基北北桃各行政區位於首都圈，轄內人口近千萬，人口持續成長，機動車輛噪音管制也是長期令人困擾的議題。

桃市府環保局今年6月啟動「靜桃計畫」，祭出環警聯合稽查攔檢、聲音照相科技執法、檢舉移送通知到檢、改裝源頭查核輔導等4大管制措施，不定點稽查提高取締效果。

有鑒於暑假即將到來，基北北桃4個縣市政府的環保局決定同步執行「基北北桃聯合稽查」及「暑期防制噪音車專案」，鎖定民眾陳情較高的路段，以及鄰近外縣市聯絡道路加強稽查取締。

環保局指出，為加強管制力道，基北北桃4縣市也達成2項共識，包括加重違規罰則、違規累犯加重處分，也認同應健全排氣管認證機制，後續將向中央建議提案修法，盼有效降低噪音車擾民案件。

噪音 環保局長 桃園

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