「從性騷到性侵未遂」…醫看各界Me Too案嘆：別將加害人過度病理化

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
Me Too暴風圈席捲政壇、學術界、媒體圈，如今則在演藝圈連環爆。圖為示意圖。本報資料照片
Me Too暴風圈席捲政壇、學術界、媒體圈，如今則在演藝圈連環爆。圖為示意圖。本報資料照片

Me Too效應在台灣持續發酵。藝人陳建州（黑人）日前遭前女團「黑澀會美眉」成員大牙（周宜霈）、郭源元指控性騷，郭源元更表示，陳建州將自己抱到床上撲倒，又以性器官接觸。衛福部立嘉南療養院成癮暨司法精神科主任李俊宏在臉書表示，類似案件根本是「性侵未遂」；他日前受訪也說，應注意勿將性暴力事件過度病理化，忽略當事人應負的責任；性平三法修法應將治療納入量刑標準，而非像現行法律一樣一刀切，導致加害人缺乏改變的動力。

李俊宏說，自2010年多位女性遭性侵引發社會關注的「白玫瑰運動」開始，國內氛圍開始要求性侵害、性騷擾加害者接受治療或輔導，但過度將性暴力行為病理化，形同忽略加害人應負起的責任，且對被害者而言情何以堪，心中會認為是被病人騷擾、性侵，一切都是疾病所致，加害人不必負責，「但是人都應該為自己的行為負責，不管你的人生歷練、發展如何。」

李俊宏說，近期性騷擾事件常發生在特殊職場，特別是講究權力控制的職場更容易發生，凸顯「整個社會的文化價值、職場工作環境，面對性與性別的態度應做通盤調整。」加害人病理化的概念，等於把問題歸因到個人，而非結構性問題，「職場的改變好像就不用開始」，但根據各國研究與實證，系統性地檢討絕對是必要的。

他表示，依照現有的研究顯示，即使接受治療的病患，再犯率也未必會降低，英國一項囊括數千人的大規模研究，甚至發現具人格問題的加害人，經治療後再犯率比未接受治療者還高，故社會不應期待單單透過治療就能修正一個人的行為；此外，有些加害者是「被迫接受治療」，根本沒有改變的動機，在治療過程中不斷與提供治療的單位、醫護人員拉扯，對於司法、醫療系統充滿怨恨，就像孩子被迫寫悔過書，只會愈寫愈憤怒，反而不願改變偏差行為。

「有些國家提出若加害人自願接受治療或輔導，刑期能夠酌減。」李俊宏表示，透過減輕其刑，或納入假釋標準、放寬觀護密度等方式，讓性騷擾、性侵害的加害人「自願」接受治療、輔導或性平教育，可讓加害人在負起法律責任的同時，也能更有改變的動機。然而，台灣現行法令在量刑與治療之間是「一刀切」，治療及輔導教育等，未被納入量刑標準，加害人不認為接受治療能減少面對的刑罰，改變動機相對薄弱，應藉此次性平三法修法改變現狀。

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