1200月票將上路 北市交通局估7月3日湧4萬人購買

TPASS基北北桃1200元通勤月票7月1日上路，台北市交通局預估，月票上路的首個上班日、7月3日將有4萬人購買，呼籲有購票需求的民眾避開人潮，北捷明天起也會加派人力宣導。

台北市交通局今天發布新聞稿表示，1200月票自15日開放預購至昨天，已售出約7萬張，其中55%在捷運車站詢問處購買，另外32%透過台北捷運加值售票機，還有11%用悠遊付及悠遊卡通路，剩下2%則是經國光客運車站自動加值機購票。

交通局根據先前雙北1280定期票售票經驗預估，到7月底還會有35萬人購買，且7月3日月票上路第1個上班日將有約4萬人購買。

交通局指出，台北捷運公司將從明天至7月5日擴大加派600人次，至車站協助宣導並處理票卡，提醒有需求的民眾可利用近期下班或假日提早購買，以免耽誤上班時間。

此外，交通局建議，已購買1280定期票的民眾持續使用至屆期再購買1200月票，避開購票人潮，也節省退票時間。