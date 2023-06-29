Dream Big元大公益圓夢 企業、校園志工踴躍報名

邁入暑假，元大金控暨元大文教基金會蓄勢待發，將與第7屆Dream Big元大公益圓夢計畫的8個獲選單位，在大台北地區、桃園、苗栗、台中、南投、花蓮展開一連串活動志工服務活動，包括高齡創藝、青銀童跨齡共學、逆風少年餐飲培力、社區創生、打造偏鄉永續產業、唐寶寶與身心障礙小天使們圓夢挑戰。今舉辦圓夢啟程發表會，7屆累計服務人次將達1.5萬人，成為有志之士圓公益教育夢想，與企業、校園實現社會責任的公益平台。

元大文教基金會執行長楊荊蓀表示，今年Dream Big元大公益圓夢計畫除增額至8單位，更秉持「永續、增能」的升級能量，打造動力公益平台，圓夢計畫年年參與徵選數創新高，累積至今年共協助45個單位，希望讓一加一大於二的力量快速複製。此外，第7屆將重啟「圓夢培力工作坊」，不僅邀請業界專家為今年與往年的圓夢單位開課，擴充公益議題社群傳播的實務技能，也特別感謝國家圖書館、同時也是第6屆圓夢評審委員的曾淑賢館長加碼提供社群影音教學資源，為圓夢送暖。

這次獲選的8個團體，從近百個圓夢徵件脫穎而出，包括台灣銀粉村環境藝術協會、社團法人中華民國唐氏症關愛者協會、社團法人台灣木想傢人才培育協會、社團法人台灣兒少玩心教育協會、南投縣地方產業群聚發展協會、財團法人水源地文教基金會、財團法人桃園市私立心燈啟智教養院、新北市平溪區龍安社區發展協會。

其中，有木藝國手放棄教職專注傳承手工家具技藝，打造留鄉產業，台灣木想傢人才培育協會理事長王嘉納透過計畫，帶領留鄉青年鍛鍊成長，站上亞洲手創展國際舞台。台灣銀粉村環境藝術協會、新北市平溪區龍安社區發展協會、南投縣地方產業群聚發展協會則以慢城、美景、人文風情吸引設計師、金融業背景人才留在社區打拚，在苗栗南庄引進日本「草間流藝術」開啟高齡藝術，讓新北市平溪區不只有天燈，或讓南投中興新村有與眾不同的青銀童社區走讀，發掘地方觀光產業特色與文化保存。

唐氏症關愛者協會、桃園市私立心燈啟智教養院則以繪畫、陶土、太鼓與舞蹈等多元方式，適性啟發唐寶寶與身心障礙小天使們的藝術潛能，並期望在疫情過後終於能帶大小孩子們走出去。桃園市私立心燈啟智教養院院長黃晏枝說，疫情期間為保護孩子健康，院生雖有充足照料與課程活動，但缺乏外界刺激且經常想家，今年加入計畫課程經費外，也因為有元大志工加入，終於可實現一日遊的計畫。

台灣兒少玩心教育協會則是一群政大畢業生，因4年前走進台北市文山區安康社區做兒少服務，一路留下來陪伴迷途少年至今，預計在餐飲培力課程後，透過擺攤及社區公益辦桌行動，實現兒少餐飲培力的成果與夢想，也期待在地餐飲店家、學校與志工的陪伴與凝聚力，讓孩子感受到愛的力量。