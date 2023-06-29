桃園社區醫療網平台建功 貧血男及時揪出大腸癌

桃園市60歲彭姓男子近幾月出現暈眩、身體無力等症狀，持續幾周不見好轉，前往一家社區診所就醫檢查初步判斷貧血，在與聯新國際醫院的社區醫療群個案研討，經轉診檢查確認罹患大腸癌，液腫瘤科主任賴建宏今天表示，腹腔鏡手術取出彭男腫瘤，並同步做化療及放射線治療處置，「幸好診所及時轉介」，個案病情得以快速控制免於惡化。

聯新國際醫院與南桃園社區醫療群合作，定期召開個案研討會，與基層醫師分享醫療新知，利用社區照護網平台，提供基層醫師醫療諮詢和轉介掛號，彭男在社區診所就診檢查，診所醫師及時在個案研討會提出諮詢，透過電子轉診平台轉診，聯新國際醫院血液腫瘤科檢查確診為大腸癌第二期。

賴建宏表示，臨床遇到的男性貧血患者，不少是疾病徵兆，通常與腸胃道疾病相關，彭男的糞便潛血檢查結果陽性，該科與大腸直腸科合作做大腸鏡、胃鏡檢查，確診為大腸癌，院方以腹腔鏡手術取出腫瘤，接著同步做化學治療及放射線治療處置，讓彭男及時妥適治療。

該院主動積極與基層診所合作，透過單一窗口與資源整合，快速安排轉診病患就診及術前檢查，大幅縮短診察時間，經由健保醫療資訊雲端查詢系統、電子轉診平台的便捷醫療服務，民眾不需舟車勞頓跨縣市到醫學中心求診，區域醫院有足夠的醫療專業及資源可處理90%以上的疾病，節省患者個人時間及金錢成本，獲得最適切照護，恢復健康生活。