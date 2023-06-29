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高中立志當無國界醫生 夏肇聰難忘戰地同名嬰

中央社／ 台北29日電
外科醫師夏肇聰高中時看到無國界醫生宣傳而立志從醫，2022年首次踏進南蘇丹難民營。1天收治的槍傷患者比在台灣10年還多，令他印象深刻，最難忘戰地接生寶寶跟他取同名。情境示意圖。圖／Ingimage
外科醫師夏肇聰高中時看到無國界醫生宣傳而立志從醫，2022年首次踏進南蘇丹難民營。1天收治的槍傷患者比在台灣10年還多，令他印象深刻，最難忘戰地接生寶寶跟他取同名。情境示意圖。圖／Ingimage

外科醫師夏肇聰高中時看到無國界醫生宣傳而立志從醫，2022年首次踏進南蘇丹難民營。1天收治的槍傷患者比在台灣10年還多，令他印象深刻，最難忘戰地接生寶寶跟他取同名。

每年6月20日是世界難民日，根據聯合國難民署最新數據，全球仍有1.1億人流離失所。無國界醫生組織今天舉行媒體交流會，盼喚起人道意識，關注難民議題。

小兒外科與外傷科醫師夏肇聰分別在2022年與今年4、5月被派往南蘇丹難民營，身為當地唯一的外科醫師，出任務期間24小時待命。他笑說，因為原本就喜歡露營，沒有水土不服的問題，還曾臨時急中生智改裝針筒、塑膠手套當作醫材，結果意外好用受歡迎。

夏肇聰提到，在南蘇丹期間，1天收治10名槍傷患是常態，比在台灣10年還多，且有不少難民趁停火空檔才能輾轉就醫，很大支援人力來自難民營，包括幫忙處理手術器械、照顧病人甚至行政庶務等，才能讓醫療正常運轉。

來自香港的夏肇聰在高中時看到無國界醫生宣傳而立志從醫，連選擇小兒外科及外傷科都是為了這個目標。令他印象深刻的回憶之一，是幫難民產婦剖腹接生，手術過程半身麻醉，媽媽聽到嬰兒哭啼聲後，轉頭問一旁助產士，「醫生叫什麼名字？」以夏肇聰的英文名Marco命名，感謝他用手把小孩帶到世上。

「大家都知道有個跟我同名的寶寶。」他笑說，每次到病房，就會有人喊「Marco快去看Marco」；在第1次任務期滿後，他和當地人成了朋友，今年再度前往，原本準備給小朋友的糖果零食，卻被大人們一掃而空，無奈又好笑。

儘管成為無國界醫生是志願，實際經過戰地洗禮後，夏肇聰最大感悟是要更珍惜資源、時間與身邊的人，「因為有些同事、朋友，在戰地衝突中突然就往生了」。他也強調，關注難民不一定要出錢，可以多看看、多了解，知道世界上有這麼一批人就好。

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