明各地多雲到晴…雙北留意午後大雷雨 8縣市迎36度極端高溫

中央氣象局表示，明天各地為多雲到晴天氣，今晚到明天東南部地區及恆春半島有局部降雨機率，午後各地有雷陣雨，尤其山區及大台北地區有較大雨勢；台中以南到台南、台北市、花蓮縣及台東縣須留意36度以上高溫。未來一周各地皆為多雲到晴，午後仍有局部雷陣雨機率。

氣象局預報員陳伊秀表示，明天轉偏南風，各地為多雲到晴天氣，今晚到明天東南部地區及恆春半島有局部降雨機率，午後各地有雷陣雨，尤其山區及大台北地區有較大雨勢，清晨至上午南部地區迎風面有零星降雨。周六至下周四水氣更少，各地為多雲到晴，午後各地仍有雷陣雨機率，至於劇烈程度仍要觀察熱力作用，範圍主要以山區為主。

她指出，周六、周日各地偏南風環境，下周一轉南南西風，下周二至周四則轉西南風，屆時會改變對流影響範圍，但水氣整體仍偏少。另外，下周二至周四東南部地區有焚風機率，提醒民眾留意。

溫度方面，陳伊秀也說，明天各地悶熱，台中以南到台南、台北市、花蓮縣及台東縣有高溫訊息，可達36度以上高溫。下周二至周四因轉西南風，大台北盆地跟花東受地形沉降影響較為炎熱。未來一周西半部地區平均約34至35度，東半部地區32至34度。