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6旬婦爬百岳摔下山...體力衰退淪力弱症 簡單3招日常也能練

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
國衛院今舉辦「科技導入及人工智慧應用於國人健康促進及疾病預防」成果發表記者會。 記者許政榆／攝影
國衛院今舉辦「科技導入及人工智慧應用於國人健康促進及疾病預防」成果發表記者會。 記者許政榆／攝影

肌肉量流失，容易帶來肌少症危機，更伴隨失能、死亡風險，若已進展到肌少症，體況難逆轉。近年國、內外研究發現，若能在肌少症前期、也就是「力弱症」時期介入預防，有機會降低發展至肌少症的機會。專家表示，平時也可以透過「活力樂肌3招」：坐姿屈膝抬腿、站立抬腿、深蹲，預防力弱症及改善肌少症。

今年64歲的李小姐，過去是國小代課老師，平常工作疲倦沒有運動習慣，在家時「能坐就不站，能躺就不坐」，55歲退休後活動量大減，站立常常累、也常扭到腳，後來跟著退休同事爬百岳，但爬完得休息1周，還有一次是兒子「半走半推」幫她攻頂，甚至有一次腿無力「從山上滾下來」，休養近半年並跟著團隊復健，才恢復體力，重新挑戰爬司馬庫斯。

台北醫學大學高齡健康暨長期照護學系副教授林立峯表示，肌少症成因很多，包含老化、荷爾蒙變化、發炎反應、活動不足等。而力弱症則指肌肉量正常、非由神經系統或疾病引起，但隨著年紀增長造成「力量不足」的情況。歐洲肌少症工作小組、亞洲肌少症工作小組近年在國際會議上，除修訂肌少症診斷數據外，亦增列疑似肌少症的篩檢標準。

林立峯說，早期評估力弱症，能預防後續的肌少與失能，根據亞洲肌少症工作小組修訂診斷標準，當手握力男性小於28公斤；女性小於18公斤，或步態6公尺步行速度低於1.0公尺/秒，可能為力弱症。至於要如何判斷為肌少症還是力弱症，須看肌肉量數值定義，當男性小於7kg/m2，女性小於5.7kg/m2，則為肌少症。

肌少症共病是骨質疏鬆症，肌少提高跌倒風險、骨質疏鬆提高骨折風險，9成以上的髖部骨折因跌倒而發生，而髖骨骨折後，40%無法再恢復行走，約20%在六個月內死亡。林立峯說，相較肌少症患者，力弱症則具有較高的體脂肪率、較粗的腰圍，導致新陳代謝異常，增加罹患心血管疾病和糖尿病風險。

研究顯示，平均每年會有62%老年人會從肌肉健全狀態進展到力弱症，國衛院群體健康科學研究所所長邱弘毅表示，透過早期發現力弱症，能有效預防肌少症。台塑企業暨王詹樣公益信託與台灣流行病學學會共推「科技導入及人工智慧應用於國人健康促進及疾病預防」，收案中發現，即使有登山習慣的長者，也有明顯力弱症狀，該計畫透過AI介入，進行「活力樂肌3招」每日運動，幫助民眾降低發展至肌少症風險。

活力樂肌3招：

1.坐姿屈膝抬腿：訓練股四頭肌。

2.站立抬腿：訓練臀中肌與臀大肌。

3.深蹲：訓練股四頭肌，也包括縫匠肌（大腿前側）、股二頭肌、半腱肌（大腿後側）、臀大肌（屁股）、腓腸肌（小腿）。

單側一組做8次，接著換邊，建議做3至4組。熟練後，每組次數可由8次漸增到10、12、15次。

百岳挑戰者李女士改善力弱症狀後，重新挑戰司馬庫斯。圖／李小姐提供
百岳挑戰者李女士改善力弱症狀後，重新挑戰司馬庫斯。圖／李小姐提供
台北醫學大學高齡健康暨長期照護學系副教授林立峯指導民眾深蹲練肌力。記者許政榆／攝影
台北醫學大學高齡健康暨長期照護學系副教授林立峯指導民眾深蹲練肌力。記者許政榆／攝影
台灣流行病學學會鼓勵民眾「活力樂肌3招」每日運動，居家保持肌力訓練、預防力弱。圖／台灣流行病學學會提供
台灣流行病學學會鼓勵民眾「活力樂肌3招」每日運動，居家保持肌力訓練、預防力弱。圖／台灣流行病學學會提供

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