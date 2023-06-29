6旬婦爬百岳摔下山...體力衰退淪力弱症 簡單3招日常也能練

肌肉量流失，容易帶來肌少症危機，更伴隨失能、死亡風險，若已進展到肌少症，體況難逆轉。近年國、內外研究發現，若能在肌少症前期、也就是「力弱症」時期介入預防，有機會降低發展至肌少症的機會。專家表示，平時也可以透過「活力樂肌3招」：坐姿屈膝抬腿、站立抬腿、深蹲，預防力弱症及改善肌少症。

今年64歲的李小姐，過去是國小代課老師，平常工作疲倦沒有運動習慣，在家時「能坐就不站，能躺就不坐」，55歲退休後活動量大減，站立常常累、也常扭到腳，後來跟著退休同事爬百岳，但爬完得休息1周，還有一次是兒子「半走半推」幫她攻頂，甚至有一次腿無力「從山上滾下來」，休養近半年並跟著團隊復健，才恢復體力，重新挑戰爬司馬庫斯。

台北醫學大學高齡健康暨長期照護學系副教授林立峯表示，肌少症成因很多，包含老化、荷爾蒙變化、發炎反應、活動不足等。而力弱症則指肌肉量正常、非由神經系統或疾病引起，但隨著年紀增長造成「力量不足」的情況。歐洲肌少症工作小組、亞洲肌少症工作小組近年在國際會議上，除修訂肌少症診斷數據外，亦增列疑似肌少症的篩檢標準。

林立峯說，早期評估力弱症，能預防後續的肌少與失能，根據亞洲肌少症工作小組修訂診斷標準，當手握力男性小於28公斤；女性小於18公斤，或步態6公尺步行速度低於1.0公尺/秒，可能為力弱症。至於要如何判斷為肌少症還是力弱症，須看肌肉量數值定義，當男性小於7kg/m2，女性小於5.7kg/m2，則為肌少症。

肌少症共病是骨質疏鬆症，肌少提高跌倒風險、骨質疏鬆提高骨折風險，9成以上的髖部骨折因跌倒而發生，而髖骨骨折後，40%無法再恢復行走，約20%在六個月內死亡。林立峯說，相較肌少症患者，力弱症則具有較高的體脂肪率、較粗的腰圍，導致新陳代謝異常，增加罹患心血管疾病和糖尿病風險。

研究顯示，平均每年會有62%老年人會從肌肉健全狀態進展到力弱症，國衛院群體健康科學研究所所長邱弘毅表示，透過早期發現力弱症，能有效預防肌少症。台塑企業暨王詹樣公益信託與台灣流行病學學會共推「科技導入及人工智慧應用於國人健康促進及疾病預防」，收案中發現，即使有登山習慣的長者，也有明顯力弱症狀，該計畫透過AI介入，進行「活力樂肌3招」每日運動，幫助民眾降低發展至肌少症風險。

活力樂肌3招： 1.坐姿屈膝抬腿：訓練股四頭肌。 2.站立抬腿：訓練臀中肌與臀大肌。 3.深蹲：訓練股四頭肌，也包括縫匠肌（大腿前側）、股二頭肌、半腱肌（大腿後側）、臀大肌（屁股）、腓腸肌（小腿）。 單側一組做8次，接著換邊，建議做3至4組。熟練後，每組次數可由8次漸增到10、12、15次。