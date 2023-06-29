HONDA CR-V評等僅獲3星 主因兒童保護、安全輔助

交通部去年起推動「台灣新車安全評等TNCAP」提升國內車輛安全，作為消費者購車參考，今公布第2季受評車型，其中HONDA CR-V僅獲3顆星。根據評等報告分析，HONDA CR-V四大領域得分率，兒童保護僅52%、安全輔助僅40%較低。

TNCAP執行機構依「交通部執行台灣新車安全評等作業要點」及「交通部台灣新車安全評等規章」完成第二批車型挑選、購置、試驗及評等，今公布受評車型TOYOTA COROLLA ALTIS及HONDA CR-V分別獲5顆星及3顆星。

根據評等報告，HONDA CR-V車型於成人保護方面，後座乘客的頭部及頸部保護性能評為「差」，以及胸部因遭受較大的安全帶張力致保護性能評為「差」，但駕駛重要身體部位具有「優良」保護效果。在側方撞擊試驗中，該車型側氣簾因對於後座乘客未能提供足夠保護，故予以扣分。

在6歲與10歲兒童保護方面，HONDA CR-V在6歲兒童人偶胸部保護性能評為「尚可」接受，但10歲兒童人偶頸部保護性能評為「差」；另10歲兒童人偶向前移動時，因安全帶從肩上滑落影響束縛效果，故予以扣分。

在行人保護方面，HONDA CR-V在頭部遭受撞擊試驗時，車輛A柱及其周圍擋風玻璃底部較為堅硬致頭部保護性能評為「差」或「不良」，其餘引擎蓋位置大部分具有「良好」保護效果。

另外，HONDA CR-V車型未配備車速輔助系統，故該項目不予給分；該車型僅駕駛座椅標配安全帶提醒裝置，但第一排乘客及後排座椅未配備安全帶提醒裝置，故該項目不予給分；當汽車偏離行駛車道時，車道輔助系統亦能警示及自動介入修正行駛方向至原有的行駛路徑，但人機介面全部功能未符合規定，故不予給分。

交通部表示，HONDA CR-V於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護73%、兒童保護52%、行人保護72%及安全輔助40%，依據星級評等平衡標準規定，CR-V車型整體星級評等為3顆星。