快訊

新受害者發聲！網紅公開「色狼相簿」淚訴遭性侵2次 加碼爆NONO賣雞排惡行

聽新聞
test
0:00 / 0:00

第2季新車安全評等結果出爐 HONDA CR-V僅獲3星

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
HONDA CRV獲得3顆星評等。圖／交通部提供
HONDA CRV獲得3顆星評等。圖／交通部提供

交通部去年起推動「台灣新車安全評等TNCAP」提升國內車輛安全，作為消費者購車參考，近日完成第2批車型挑選、購置、試驗及評等，今公布第2季受評車型TOYOTA COROLLA ALTIS及HONDA CR-V分別獲得5顆星及3顆星。

TNCAP執行機構去年10月選定TOYOTA COROLLA CROSS及TOYOTA RAV4辦理首撞碰撞測試，皆獲得五顆星。近日依「交通部執行台灣新車安全評等作業要點」及「交通部台灣新車安全評等規章」完成第二批車型挑選、購置、試驗及評等，今公布受評車型TOYOTA COROLLA ALTIS及HONDA CR-V評等結果。

交通部表示，TOYOTA COROLLA ALTIS於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護91%、兒童保護82%、行人保護84%及安全輔助68%，依據星級評等平衡標準規定，COROLLA ALTIS車型整體星級評等為五顆星。

HONDA CR-V於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護73%、兒童保護52%、行人保護72%及安全輔助40%，依據星級評等平衡標準規定，CR-V車型整體星級評等為三顆星。

交通部路政司長林福山表示，按照規劃今年共會發布8車型，每一季各2車型，在挑選購車過程都希望公平客觀，沒有外在干擾，消基會為了保密很辛苦，測試作業也很繁瑣複雜，感謝相關人員幫忙。另外，車安中心確認結果、邀集專家學者開會也都基於公平公正處理。

交通部指出，預計今年9月底繼續公布第三批2車型FORD KUGA及FORD FOCUS車輛安全評等結果，後續依TNCAP受評車型清單持續揭露其他車型車輛安全資訊，讓國內民眾購車時有客觀的安全參考依據。

TOYOTA COROLLA ALTIS獲得5顆星評等。圖／交通部提供
TOYOTA COROLLA ALTIS獲得5顆星評等。圖／交通部提供

交通部 TOYOTA 消基會 新車

延伸閱讀

All-New CIVIC e:HEV首批車輛到港 解謎活動現正展開中

Civic e:HEV台灣售價不妙！Honda日本多款新車喊漲，7月底實施

編成補足，美規Honda CR-V增列Sport-L油電式樣　國內預告8月亮相！

第六代國產Honda CR-V油耗數據出爐！但Tucson L渦輪油電表現更是令人驚豔

相關新聞

雨區再擴大！14縣市大雨特報 7縣市「下班時」慎防大雷雨

中央氣象局發布大雷雨即時訊息，台南市、雲林縣、嘉義市、嘉義縣持續時間至傍晚5點15分；新竹縣、桃園市、新北市持續至5點3...

8月1日起 超商等8大類管制對象不得提供免洗餐具

為避免生物可分解塑膠影響我國既有回收體系，並進一步減少免洗餐具用量，環保署今公告修正「使用對象及實施方式」，從8月1日起...

加倍懲處！汽機車夜間噪音超標 首次違規就罰6000元

為擴大維護夜間寧適環境，環保署今修正公布違反噪音管制法案件裁罰基準，針對於夜間時段或特定區域（包含學校、圖書館、醫療機構...

午後雷陣雨來了！13縣市大雨特報恐下到晚上

午後雷陣雨來了，氣象局下午13:55針對新北、桃園等13縣市發布大雨特報，恐下到晚上，呼籲民眾注意。

不讓大牙只有一個人！婦團連署拒當黑人陳建州「遮羞布」

藝人大牙日前發長文控訴11年前遭黑人陳建州性騷擾，隨後黑人除發聲明否認，更表明要提告，向大牙求償一千萬，賠償金額將全數捐...

獨／獨居婦在家摔倒險喪命 住機構獲無法獲新制補助12萬

衛福部7月1日起四大新制上路，其中住宿式服務機構補助，入住老福機構、護理之家等7類機構，且經評估符合長照需要等級第4級以上的住民、或身心障礙中度以上，補助由每人每年最高6萬元調增為12萬元，且取消排富規定，7月1日起開始受理申請，預估2023年約6.8萬人申請。雖新制可緩解重度家庭負擔，但部分有需求、非重度失能的民眾，無法適用。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦