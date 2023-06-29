第2季新車安全評等結果出爐 HONDA CR-V僅獲3星

交通部去年起推動「台灣新車安全評等TNCAP」提升國內車輛安全，作為消費者購車參考，近日完成第2批車型挑選、購置、試驗及評等，今公布第2季受評車型TOYOTA COROLLA ALTIS及HONDA CR-V分別獲得5顆星及3顆星。

TNCAP執行機構去年10月選定TOYOTA COROLLA CROSS及TOYOTA RAV4辦理首撞碰撞測試，皆獲得五顆星。近日依「交通部執行台灣新車安全評等作業要點」及「交通部台灣新車安全評等規章」完成第二批車型挑選、購置、試驗及評等，今公布受評車型TOYOTA COROLLA ALTIS及HONDA CR-V評等結果。

交通部表示，TOYOTA COROLLA ALTIS於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護91%、兒童保護82%、行人保護84%及安全輔助68%，依據星級評等平衡標準規定，COROLLA ALTIS車型整體星級評等為五顆星。

HONDA CR-V於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護73%、兒童保護52%、行人保護72%及安全輔助40%，依據星級評等平衡標準規定，CR-V車型整體星級評等為三顆星。

交通部路政司長林福山表示，按照規劃今年共會發布8車型，每一季各2車型，在挑選購車過程都希望公平客觀，沒有外在干擾，消基會為了保密很辛苦，測試作業也很繁瑣複雜，感謝相關人員幫忙。另外，車安中心確認結果、邀集專家學者開會也都基於公平公正處理。

交通部指出，預計今年9月底繼續公布第三批2車型FORD KUGA及FORD FOCUS車輛安全評等結果，後續依TNCAP受評車型清單持續揭露其他車型車輛安全資訊，讓國內民眾購車時有客觀的安全參考依據。