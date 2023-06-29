雨區再擴大！14縣市大雨特報 7縣市「下班時」慎防大雷雨

中央氣象局發布大雷雨即時訊息，台南市、雲林縣、嘉義市、嘉義縣持續時間至傍晚5點15分；新竹縣、桃園市、新北市持續至5點30分，請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

另外，氣象局也說，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今雲林縣地區及苗栗縣山區有局部大雨或豪雨發生，南投、彰化至台南、台東地區及台中以北、高雄、宜蘭、花蓮山區有局部大雨發生的機率，預計持續至今天晚間。

豪雨範圍包括苗栗縣山區、雲林縣；大雨範圍包括新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、台中市山區、彰化縣、南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、台東縣、蘭嶼綠島。

【中央社／29日電】

下班留意雨勢，受到午後熱對流影響，中央氣象局今天持續針對15縣市發布大雨或豪雨特報，提醒民眾注意瞬間大雨。

中央氣象局發布豪雨及大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天雲林縣地區及苗栗縣山區有局部大雨或豪雨發生，南投、彰化至台南、台東地區及台中以北、高雄、宜蘭、花蓮山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積淹水。

豪雨地區為苗栗縣山區、雲林縣；大雨地區為新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、台中市山區、彰化縣、南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、台東縣、蘭嶼綠島。