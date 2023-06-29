芥菜種會「樂齡玩聚站」 為熟齡族打造第三人生

台灣即將邁入超高齡社會，面對人口快速老化，衍生的缺工和照顧問題，基督教芥菜種會積極創造長者工作機會，鼓勵長者追求自我實現，遠離長照生活。今天更在台北市萬華區龍山文創基地舉辦全台首發「樂齡玩聚站」開幕同樂會。芥菜種會執行長李肇家表示，7位學員經由培力與職務再設計，重返職場，努力開創有價值的第三人生。

芥菜種會自2020年起推展「50+熟齡培力」服務，透過多元課程，陪伴退休人士回到勞動力市場或社會工作服務場域；芥菜種會位在花蓮的習藝所，過去是芥菜種會免費培育原住民青年技職教育的重要據點，今年開始成為創造長者工作場域，幫助原住民熟齡婦女學習織布工藝與烘焙，傳承技藝，分擔家計，芥菜種會同時也向企業倡議，打造中高齡者及高齡者職場友善環境。

李肇家表示，2021年國人平均餘命約80歲，但臥床、慢性病纏身等，需仰賴他人照顧的「不健康餘命」長達8年，創下歷史新高，為了讓熟齡族退休後延續健康樂活，保有社會參與度，甚至獲得收入，芥菜種會以花蓮習藝所做為起點，連結「樂齡玩聚站」等更多培力據點，建立芥菜種會關懷長者的助人網絡，透過成就一份工作的機會，遠離長照。

貿易業退休的Tiffany，曾擔任代課教師，因緣際會參加在花蓮習藝所的打工換宿，進一步參與樂齡玩聚站的工作。Tiffany說，許多企業不了解中高齡者工作狀態或和體力限制，芥菜種會作為媒介與企業妥善溝通，設計一周3天、一次4個小時的導覽工作，對於62歲的她來說，體力上不會有太大的負荷。此次導覽有機會與年輕世代一同合作，她認為只要專業足夠，可以與年輕人互相學習，共享知識。

「樂齡玩聚站」將於6月30到9月24日的11時到19時在龍山文創基地設攤展覽，現場有全齡創生課程、樂齡玩具體驗課程等活動，參與學員經由職人引路，帶大家認識充滿生命力的木製玩具。課程中包含與花蓮習藝所合作的習得產品，每一包茶、一包餅乾，都代表長者的一個工作機會。