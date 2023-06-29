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「咒術迴戰展」台灣最終站在駁二 術式拍照亭圓格鬥夢

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
「咒術迴戰展」台灣最終站在高雄駁二P3倉庫展出，擬真場景讓粉絲拍好拍滿。記者徐如宜／攝影
「咒術迴戰展」台灣最終站在高雄駁二P3倉庫展出，擬真場景讓粉絲拍好拍滿。記者徐如宜／攝影

日本官方「咒術迴戰展」搭配動畫第二季暑假開播，台灣最終站6月30日至10月10日在駁二P3倉庫展出。主辦單位特別規畫高雄限定全新展區「術式拍照亭」，以及獨家紀念商品。展場打造7米寬巨型投影，讓觀眾近距離沉浸在動畫超高速戰鬥格鬥畫面。

「咒術迴戰展」繼台北展吸引10萬人次參觀後，高雄為台灣最終站，後續將移展到香港、新加坡、馬來西亞等地。聯合數位文創活動事業群文創二部總監鍾逸民表示，展場有上百件手稿，包含角色動作描繪、人物五官、身高比例和服裝色線，甚至在漫畫因受限篇幅未能展現的場景，都能在此一窺全貌。

先睹為快的Coser們，比出手勢和帥氣的五條悟本尊合影。觀眾走進展區可以從零開始窺見神作誕生，以「呪胎戴天」、「幼魚と逆罰」篇章作為前期手稿展區，「京都姉妹校交流会」、「起首雷同」為後期手稿展區，展覽將製作脈絡與動畫成形的細節一一呈現，從片尾動畫分鏡、以真人跳舞驅動角色的影片、經典戰鬥場景如咒術師七海健人與特級咒靈真人打鬥、京都校和東京校多人戰鬥畫面等，都能完整觀賞從黑白鉛筆線稿、層層美術設定、連續動作分鏡到最後的動畫映像。

「咒術迴戰」有大量與詛咒對戰場景，展歐打造了7米寬巨型投影，讓觀眾能近距離沉浸在動畫裡。鍾逸民 表示，現場台灣限定拍照區規畫了3大人氣角色等身模型，包含虎杖悠仁、五條悟以及詛咒之王兩面宿儺，各自都有不同的動態光影特效襯托人物的強大氣場，粉絲可以近距離合影拍好拍滿。

展中還原5大擬真場景，包括：第一集開場的「虎杖執行死刑房間」；兩面宿儺充滿鬼魅且寂靜森冷的領域展開「伏魔御廚子」；咒骸娃娃相伴的「咒力修行室」；爆笑熱血的「咒術甲子園」；以及高雄獨家「術式拍照亭」。讓粉絲化身咒術高專學生虎杖悠仁、伏黑惠、釘崎野薔薇，使出獨家招式，一圓施展術式的夢想。

主辦單位聯合數位文創表示，此次另與三分春色連鎖飲料店合作，憑三分春色發票於展覽現場購票，可享360元優惠票價，限購1張。即日起於三分春色門市，憑展覽彩印票根購買海洋系列飲品「海洋晴檸」、「海洋夜莓」也有第2件半價優惠，限購2組。

紀念商品區特別推出高雄獨家商品，有托特帆布袋、壓克力搖搖立牌、炫彩壓克力鑰匙圈、壓克力杯墊、小抱枕吊飾等。展覽每日前30名購票入場者，可獲得五條悟教師證，其餘隨機贈送角色學生證；平日現場購票、填問卷或打卡還有限定好禮。全票390元，雙人票750元。購票可洽udn售票網https://reurl.cc/pLpDKb，相關活動可至展覽粉專查詢。

「咒術迴戰展」台灣最終站在高雄駁二P3倉庫展出。記者徐如宜／攝影
「咒術迴戰展」台灣最終站在高雄駁二P3倉庫展出。記者徐如宜／攝影
「咒術迴戰展」台灣最終站在高雄駁二P3倉庫展出，紀念商品區特別推出高雄獨家商品。記者徐如宜／攝影
「咒術迴戰展」台灣最終站在高雄駁二P3倉庫展出，紀念商品區特別推出高雄獨家商品。記者徐如宜／攝影
「咒術迴戰展」台灣最終站在高雄駁二P3倉庫展出，擬真場景讓粉絲拍好拍滿。記者徐如宜／攝影
「咒術迴戰展」台灣最終站在高雄駁二P3倉庫展出，擬真場景讓粉絲拍好拍滿。記者徐如宜／攝影
「咒術迴戰展」台灣最終站在高雄駁二P3倉庫展出。記者徐如宜／攝影
「咒術迴戰展」台灣最終站在高雄駁二P3倉庫展出。記者徐如宜／攝影
「咒術迴戰展」台灣最終站在高雄駁二P3倉庫展出。記者徐如宜／攝影
「咒術迴戰展」台灣最終站在高雄駁二P3倉庫展出。記者徐如宜／攝影
「咒術迴戰展」中還原5大擬真場景。記者徐如宜／攝影
「咒術迴戰展」中還原5大擬真場景。記者徐如宜／攝影

動畫 咒術迴戰 文創 日本

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