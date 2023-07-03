親子出國潮爆發！不想機場人擠人「3招打通關」速達登機口

【文：武美齡】

親子出國潮爆發，許多民眾抵達機場後發現人潮滿滿，耗時排隊打壞出國好心情，若不想人擠人，登機可以選擇手機、網路報到，以及自助行李託運＋出入境自動通關，並利用親子友善櫃檯節省排隊時間。

【登機報到】手機、網路登機報到免排隊

出國搭機抵達機場後，民眾最常採用機場櫃檯登機報到，一般來說需提前2~2.5小時抵達，不過，若遇到出國潮旺季可能得排隊等上好一陣子，需提前做好心理準備。

近年也有許多人採用手機、網路登機報到，減少現場排隊時間。在班機起飛前48小時至1小時，即可前往航空公司的網站辦理登機報到，輸入訂位代號、訂位英文姓名後，即可自行列印實體登機證或取得電子登機證。

華航網路報到頁面（圖片來源／中華航空）

長榮航空網路報到頁面（圖片來源／長榮航空）

部分航空公司也同步推出官方專屬app，旅客同樣可預辦劃位手續並取得電子登機證，不過因各家航空公司規定不同，建議出國前事先至航空公司官網查詢網路登機報到時間及相關注意事項。

星宇航空app報到頁面（圖片來源／星宇航空）

國泰航空app報到頁面（圖片來源／國泰航空）

【行李託運】桃機自助行李託運 省時又便利

登記報到完畢後，下一個重點就是行李托運了，若選擇現場排隊進行櫃檯辦理登機手續，行李通常也會由櫃檯地勤人員協助托運。若事前已在網路或手機app辦理登機報到，接下來抵達機場後則可選擇「自助行李託運」。

圖片來源／桃園國際機場官網

根據桃園機場的資訊顯示，目前一航、二航皆有設立自助行李託運機台，注意事項如下：

1.開放時間：每日5:00-23:00 (出發前請先向航空公司確認)

2.適用航空：中華航空、華信航空、長榮航空、立榮航空、星宇航空，已完成報到手續之旅客。(不含共掛、聯營班機)

3.限當日航班，需於起飛前 1 小時完成，隔夜航班無法使用

使用自助行李託運系統前，記得確認行李內是否有不符合托運規定的物品，再依照以下流程進行。

自助行李託運流程：擺放行李→確認行李安全宣告→掃描登機證→確認航班資訊→貼上行李條→等待閘門關閉→領取行李收據→確認行李通過檢查

貼心提醒：自助行李託運設備僅受理一般航空行李箱，不適用紙箱、雨傘、背包(軟包)、嬰兒車、輪椅等物品。

【出入境】家有12歲以上孩子，e-Gate出入境自動通關

出國前，應及早檢查護照效期是否為6個月以上，同時年滿12歲、身高140公分以上的國人、持外僑居留證的外來人口均可使用e-Gate服務，只要於閘道內「刷臉、按指紋」即可現場完成註冊快速通關，不需事前另外提出申請，且一次註冊終身均適用，即使更換護照也無需重新註冊。

圖片來源／內政部

【出入境】家有12歲以下小朋友，可利用親子友善櫃檯

因e-Gate出入境自動通關需年滿12歲以上才可使用，親子家庭可利用人工查驗通關的「親子友善櫃檯」，讓一家大小不必久候就能快速通關。

圖片來源／移民署NIA FB

【延伸閱讀】

●婆婆1原因不讓寶寶穿襪，醫神回網笑翻：男生也別穿內褲！

●小一國語猜字題好難？醫師爸攤手：連我都想不出來