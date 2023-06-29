運輸資安事件頻傳 交通部修法「入侵核心系統」可處7年徒刑

今年以來政府及民間單位遭駭客入侵影響資安事件頻傳，加上台鐵發現異物危害車輛行駛安全事件層出不窮，交通部針對《鐵路法》、《公路法》、《郵政法》、《商港法》、《民用航空法》修法，7月起破壞鐵路、公路、郵政、商港及民航核心資安設備運作，可處最高7年有期徒刑，得併科1千萬以下罰金。若在軌道放置或拋擲物品危害行車安全，可處罰最高100萬元罰鍰。

針對鐵路部分，在鐵路軌道或有關設備上堆積、放置或拋擲物品足以妨害行車安全；未經允許，攜帶危險或易燃物進入鐵路路線場、站或車輛內、未經告知或告知不實而託運危險物品；任意操控鐵路站、車設備，或以他法妨害系統設備正常運作；對行駛中鐵路列車投擲或發射物品；任意將車廂上鎖或以他法，妨礙鐵路從業人員執行職務或危害公共安全，可處1萬元以上、100萬元以下罰鍰。

針對公路基礎設施部分，若擅自使用、破壞公路用地或損壞公路設施者，可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰；公路主管機關並應責令其限期回復原狀、償還修復費用或賠償；若未履行可按次處罰。

有鑑於資安事件頻傳，交通部也修法，新增以竊取、毀壞或其他非法方法危害重要鐵路機構站、場、設施或設備、公路設施或設備、商港設施或設備、航空站或助航設備、郵政設備功能正常運作者，可處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科1千萬元以下罰金；意圖危害國家安全或社會安定，而犯前項罪者，處3年以上、10年以下有期徒刑，得併科5千萬元以下罰金。

另以特定方法危害重要鐵路機構站、場、設施或設備、公路設施或設備、商港設施或設備、航空站或助航設備、郵政核心資通系統功能正常運作者，同樣可處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科1千萬元以下罰金，包括無故輸入其帳號密碼、破解使用電腦保護措施或利用電腦系統漏洞，而入侵其電腦或相關設備；無故以電腦程式或其他電磁方式干擾其電腦或相關設備；無故取得、刪除或變更其電腦或相關設備電磁紀錄。