同志團體發布政策白皮書 「政治領域看見多元 台灣才能向前」

2024總統大選前哨戰已經開打，但目前檯面上參選人的性別意識似乎皆有待補強。彩虹平權大平台、同志家庭權益促進會、台灣同志諮詢熱線協會、台灣性別平等教育協會今公布「同志政策白皮書」，並喊出「看見多元，台灣向前」口號，呼籲各政黨及總統參選人在政見中將同志社群的經驗跟需求納入，提出更完整、全面的性別平等相關政策。

性平教育協會秘書長韓宜臻指出，性平教育也應「活到老、學到老」，所有人在學齡前、義務教育、高等教育，以及社會教育階段都應接受完整且不迴避討論同志的性平教育，但根據協會調查，近4成小學教師在師培階段與在職進修不曾接受性平教育相關訓練，因此有必要增加師資培育中的性平教育。

韓宜臻也強調，近期的me too事件中，可清楚看出不只是學生需要性平教育，大人更需要，但教育部終身教育司預算卻僅佔教育部的2%，呼籲未來政策應投入更多資源，貫徹成人階段的性平教育。

同家會秘書長黎璿萍表示，根據同家會服務經驗，生養子女的同志家庭已多達500多戶，養育近上千名子女，然而台灣的人工生殖資源仍將同志排除在外，女同志配偶必須耗費80到100萬元的醫療費用赴海外求子，除費用是異性戀家庭的5倍，還需承受跨國醫療風險；而即便同婚專法已通過，但因專法限制僅一方家長在子女出生後能跟孩子建立關係，另一方家長不能自動享有法律保障，還需通過收養程序。此外，同志家庭與子女在請領生育獎勵金、育嬰留停、跨國家庭國籍認定的困難等，也大大影響兒童最佳利益。

熱線秘書長杜思誠則從職場、醫療、長照談起。他說，近期爆出的性騷擾事件多發生於職場，但根據官方統計，每年在職場因性傾向、性別認同遭受歧視，提出的性平申訴卻只有個位數，明顯與實情不符，同志可能面臨出櫃壓力，最後寧可放棄申訴，呼籲未來在性別歧視申訴機制中，增加對同志的可近性。

他也進一步說，高齡化社會下，許多同志將有長照需求，因此醫療、社福體系也應強化性別平等意識培訓，讓同志在老後能自在做自己，而目前醫療場域中的稱謂、表格、病人服及空間仍以二元性別區分，跨性別者的醫療需求也應被正視。

彩虹平權大平台執行長鄧筑媛表示，只有在政治領域看見多元，台灣才能向前，這份同志政策白皮書在短短的一周已獲近40個公民團體連署，未來除持續邀請公民團體聯名，大平台也會在7月展開聯繫工作，邀請候選人們參考民間團體的意見，將同志議題納入未來4年的政策願景，共創一個多元平等的台灣。