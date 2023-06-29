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愛滋防治新里程碑！羅一鈞曝感染數有望成為20年來新低

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
7月2日是台灣「U=U Day」，疾管署副署長羅一鈞表示，預估今年新增愛滋病感染者為20年來首次跌破千例，台灣愛滋病學會秘書長林冠吟（左起）、羅一鈞、愛滋感染者權益促進會秘書長林宜慧、與HIV感染者交往的王先生共同參加記者會。記者李青縈／攝影
7月2日是台灣「U=U Day」，疾管署副署長羅一鈞表示，預估今年新增愛滋病感染者為20年來首次跌破千例，台灣愛滋病學會秘書長林冠吟（左起）、羅一鈞、愛滋感染者權益促進會秘書長林宜慧、與HIV感染者交往的王先生共同參加記者會。記者李青縈／攝影

7月2日是台灣「U=U Day」，「U=U」代表Undetectable = Untransmittable ，代表測不到病毒等於不具傳染力。疾管署副署長羅一鈞今天表示，今年是愛滋防治的新里程碑，預估今年新增愛滋病感染者為20年來首次跌破千例，估計約在950位左右。

台灣愛滋病學會秘書長林冠吟說，在新冠疫情中，人類認識到測不到病毒量，疾病就不會傳染。HIV是人類免疫缺乏病毒同樣適用，愛滋病持續穩定治療6個月以上（主流處方是一天一顆單錠處方藥物STR），病毒量低於200 copies/ml ，醫學上則定義為測不到病毒，就不會傳染。

聯合國愛滋病聯合規劃署（UNAIDS）在2018年公告「U=U國際愛滋治療共識」，愛滋感染者權益促進會有感於台灣對「U=U」認識不足，發起在7月2日為台灣「U=U Day」。

愛滋感染者權益促進會秘書長林宜慧解釋，衛福部在2021年7月2日修正《危險性行為之範圍標準》，愛滋病感染者只要符合測不到病毒的前提下就不算危險性行為。希望大眾正視U=U的訊息，才能讓舊時代對愛滋的印象漸漸被拋去。

羅一鈞表示，三年前在社會氛圍籠罩在新冠威脅下，NGO團體開始推動希望將U=U的概念納入法令中，讓愛滋病感染者在U=U的狀況下不會因此入罪。愛滋病感染者數量連六年下降，截至今年5月新增408位，與去年同期相比下降11%，估計今年整年新增950到980位，為20年來首次跌破千例。他也說，目前3.5萬與愛滋共存的感染者中有八成符合U=U，也就是生活、性行為不會對他人產生威脅。

與HIV感染者交往的王先分享，自己知道U=U，而伴侶也會每天按時服藥、定期回診檢測，他認為愛滋就跟慢性疾病患者一樣。他希望用他的身份讓大家消除危險因子，希望以後不需要鼓起勇氣就可以自在面對愛滋病。

愛滋病 性行為 羅一鈞

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