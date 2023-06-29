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黑人又踢到鐵板！ 婦團「拒絕接受捐款」：模糊焦點、提告脅迫已違憲
藝人大牙日前控訴曾遭黑人陳建州性騷，黑人隨後表明將提告，並向大牙求償一千萬，賠償金額將全數捐給婦女保護、犯罪被害人保護等的社會公益慈善團體。婦女救援基金會今聲明表示，婦女團體的存在是為了援助需要幫助的婦女，而非成為法律攻防上用來模糊焦點的手段，婦援會嚴正拒絕任何消費婦女團體的行為。
陳建州聲明提及，將提告大牙，求償的一千萬金額將捐助婦女保護、犯罪被害人保護等公益團體，此舉引起「女人迷」創辦人暨執行長張瑋軒怒火，更在臉書發文表示將串聯現代婦女基金會、婦女救援基金會等婦女團體連署，響應「#別讓大牙只有一個人」。
婦女救援基金會今也發聲明表示，婦女團體的存在是為了援助需要幫助的婦女，而非成為法律攻防上用來模糊焦點的手段，婦援會嚴正拒絕任何消費婦女團體的行為，並且會與所有metoo倖存者站在一起，不會讓倖存者只有一個人。
婦援會強調，反對任何以訴訟來威迫或警告性暴力倖存者的做法，強制刊登道歉啟事的訴求，更已經是被憲法法庭宣告違憲的行為。
婦援會說，婦女救援基金會與工作律師群長期關注各種防範性暴力相關的法律制度，將實務服務中累積的知識化作支持性暴力倖存者的強大力量。基金會長久以來不定期提供性暴力倖存者諮詢，有需要的人請聯繫 (02)2555-8595。
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