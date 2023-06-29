黑人又踢到鐵板！ 婦團「拒絕接受捐款」：模糊焦點、提告脅迫已違憲

藝人大牙日前控訴曾遭黑人陳建州性騷，黑人隨後表明將提告，並向大牙求償一千萬，賠償金額將全數捐給婦女保護、犯罪被害人保護等的社會公益慈善團體。婦女救援基金會今聲明表示，婦女團體的存在是為了援助需要幫助的婦女，而非成為法律攻防上用來模糊焦點的手段，婦援會嚴正拒絕任何消費婦女團體的行為。

陳建州聲明提及，將提告大牙，求償的一千萬金額將捐助婦女保護、犯罪被害人保護等公益團體，此舉引起「女人迷」創辦人暨執行長張瑋軒怒火，更在臉書發文表示將串聯現代婦女基金會、婦女救援基金會等婦女團體連署，響應「#別讓大牙只有一個人」。

婦女救援基金會今也發聲明表示，婦女團體的存在是為了援助需要幫助的婦女，而非成為法律攻防上用來模糊焦點的手段，婦援會嚴正拒絕任何消費婦女團體的行為，並且會與所有metoo倖存者站在一起，不會讓倖存者只有一個人。

婦援會強調，反對任何以訴訟來威迫或警告性暴力倖存者的做法，強制刊登道歉啟事的訴求，更已經是被憲法法庭宣告違憲的行為。