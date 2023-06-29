快訊

全是烏龍？板橋私幼餵藥案 新北檢：報告出爐巴比妥47種毒物均未檢出

獨╱避火車對撞！市府將拿北農董、總 農委會可望取3席常董

禁塑令擴大！8月1日起 超商等8大類管制對象不得提供免洗餐具

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黑人又踢到鐵板！ 婦團「拒絕接受捐款」：模糊焦點、提告脅迫已違憲

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
「黑人」陳建州。圖／報系資料照
「黑人」陳建州。圖／報系資料照

藝人大牙日前控訴曾遭黑人陳建州性騷，黑人隨後表明將提告，並向大牙求償一千萬，賠償金額將全數捐給婦女保護、犯罪被害人保護等的社會公益慈善團體。婦女救援基金會今聲明表示，婦女團體的存在是為了援助需要幫助的婦女，而非成為法律攻防上用來模糊焦點的手段，婦援會嚴正拒絕任何消費婦女團體的行為。

陳建州聲明提及，將提告大牙，求償的一千萬金額將捐助婦女保護、犯罪被害人保護等公益團體，此舉引起「女人迷」創辦人暨執行長張瑋軒怒火，更在臉書發文表示將串聯現代婦女基金會、婦女救援基金會等婦女團體連署，響應「#別讓大牙只有一個人」。

婦女救援基金會今也發聲明表示，婦女團體的存在是為了援助需要幫助的婦女，而非成為法律攻防上用來模糊焦點的手段，婦援會嚴正拒絕任何消費婦女團體的行為，並且會與所有metoo倖存者站在一起，不會讓倖存者只有一個人。

婦援會強調，反對任何以訴訟來威迫或警告性暴力倖存者的做法，強制刊登道歉啟事的訴求，更已經是被憲法法庭宣告違憲的行為。

婦援會說，婦女救援基金會與工作律師群長期關注各種防範性暴力相關的法律制度，將實務服務中累積的知識化作支持性暴力倖存者的強大力量。基金會長久以來不定期提供性暴力倖存者諮詢，有需要的人請聯繫 (02)2555-8595。

婦女救援基金會今聲明表示，婦女團體的存在是為了援助需要幫助的婦女，而非成為法律攻防上用來模糊焦點的手段，婦援會嚴正拒絕任何消費婦女團體的行為。圖/擷取自婦援會臉書
婦女救援基金會今聲明表示，婦女團體的存在是為了援助需要幫助的婦女，而非成為法律攻防上用來模糊焦點的手段，婦援會嚴正拒絕任何消費婦女團體的行為。圖/擷取自婦援會臉書

提告 憲法法庭 現代婦女基金會 陳建州

延伸閱讀

受害者經驗怎麼說？從美國 MeToo 運動反思的法律與心理建設

黑人為何只走民事求償捨刑事誹謗不告？ 專家指這一點很聰明

不讓大牙只有一個人！婦團連署拒當黑人陳建州「遮羞布」

陳建州提告求償1000萬　吳子嘉爆「真實行情」：大牙有事找我

相關新聞

8月1日起 超商等8大類管制對象不得提供免洗餐具

為避免生物可分解塑膠影響我國既有回收體系，並進一步減少免洗餐具用量，環保署今公告修正「使用對象及實施方式」，從8月1日起...

加倍懲處！汽機車夜間噪音超標 首次違規就罰6000元

為擴大維護夜間寧適環境，環保署今修正公布違反噪音管制法案件裁罰基準，針對於夜間時段或特定區域（包含學校、圖書館、醫療機構...

午後雷陣雨來了！13縣市大雨特報恐下到晚上

午後雷陣雨來了，氣象局下午13:55針對新北、桃園等13縣市發布大雨特報，恐下到晚上，呼籲民眾注意。

不讓大牙只有一個人！婦團連署拒當黑人陳建州「遮羞布」

藝人大牙日前發長文控訴11年前遭黑人陳建州性騷擾，隨後黑人除發聲明否認，更表明要提告，向大牙求償一千萬，賠償金額將全數捐...

獨／獨居婦在家摔倒險喪命 住機構獲無法獲新制補助12萬

衛福部7月1日起四大新制上路，其中住宿式服務機構補助，入住老福機構、護理之家等7類機構，且經評估符合長照需要等級第4級以上的住民、或身心障礙中度以上，補助由每人每年最高6萬元調增為12萬元，且取消排富規定，7月1日起開始受理申請，預估2023年約6.8萬人申請。雖新制可緩解重度家庭負擔，但部分有需求、非重度失能的民眾，無法適用。

協和以氣換油？反四接團體：籲學者別為公部門擦脂抹粉

針對今天上午中興大學環工系教授莊秉潔等召開記者會，呼籲社會一起尋求共生共榮的選擇，「支持協和以氣換油，兼顧穩定供電與生態...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦