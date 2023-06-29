快訊

黑澀會美眉又一人受害！黑范熱戀期間...女星被黑人騙進房：第六感告訴我不對勁

全是烏龍？板橋私幼餵藥案 新北檢：報告出爐巴比妥47種毒物均未檢出

獨╱避火車對撞！市府將拿北農董、總 農委會可望取3席常董

聽新聞
test
0:00 / 0:00

杜絕登革熱！放任環境髒亂積水 查獲孑孓最高罰6000元

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環保署表示，登革熱防治最重要的還是要靠民眾一起落實「巡、倒、清、刷」，圖為環保單位人員沿街噴藥。圖／環保署提供
環保署表示，登革熱防治最重要的還是要靠民眾一起落實「巡、倒、清、刷」，圖為環保單位人員沿街噴藥。圖／環保署提供

為阻絕傳播鍊往南部蔓延，環保署環境督察總隊南區環境管理中心與地方環保局協力進行全面巡檢，昨日起加派人力分別至高雄市茄萣區及台南市東區與地方環保局共同稽查，若查獲孳生病媒蚊幼蟲（孑孓），將依廢棄物清理法開罰1200元以上、6000元以下罰鍰，並限期改善。

國內今年截至6月28日止，已累計85例本土病例，其中台南市84例、高雄市1例，環保及衛生單位積極執行地毯式孳生源清除、家戶壓罐噴藥、化學防治、病媒蚊密度調查等緊急防治工作。台南市環保局自6月13日至26日止，動員469人力進行戶外化學防治噴藥4000平方米，查獲陽性孳生源64件，並進行告發。

高雄市也於轄內第一病例發生日起，於確診個案所在里加強水熱噴，並動員里民一起除斑；另因應病例數與日俱增，近日又陣雨不斷，化學防治人力需求大，國軍已於昨日支援化學兵配合臺南市環保及衛生單位進行登革熱孳生源環境清消及噴藥作業，環保署補助台南市40萬元雇工，共同進行登革熱孳生源清除作業。

環保署表示，登革熱防治最重要的還是要靠民眾一起落實「巡、倒、清、刷」，尤其近日南部地區大雨過後陽光普照，高溫積水環境最適合病媒蚊迅速孳生，像是住家外屋頂、菜園、花圃等環境，又如家裡的花瓶、水缸、水塔、冰箱除霜底盤及盆栽植物墊盤等是最容易積水及忽略。

環保署表示，登革熱防治最重要的還是要靠民眾一起落實「巡、倒、清、刷」，圖為環保單位人員傾倒積水。圖／環保署提供
環保署表示，登革熱防治最重要的還是要靠民眾一起落實「巡、倒、清、刷」，圖為環保單位人員傾倒積水。圖／環保署提供
環保署表示，登革熱防治最重要的還是要靠民眾一起落實「巡、倒、清、刷」，圖為環保單位人員噴藥機整備。圖／環保署提供
環保署表示，登革熱防治最重要的還是要靠民眾一起落實「巡、倒、清、刷」，圖為環保單位人員噴藥機整備。圖／環保署提供
環保署表示，登革熱防治最重要的還是要靠民眾一起落實「巡、倒、清、刷」，圖為環保單位人員進行屋簷消毒。圖／環保署提供
環保署表示，登革熱防治最重要的還是要靠民眾一起落實「巡、倒、清、刷」，圖為環保單位人員進行屋簷消毒。圖／環保署提供
環保署表示，登革熱防治最重要的還是要靠民眾一起落實「巡、倒、清、刷」，圖為環保單位人員進行室內調查。圖／環保署提供
環保署表示，登革熱防治最重要的還是要靠民眾一起落實「巡、倒、清、刷」，圖為環保單位人員進行室內調查。圖／環保署提供

台南 登革熱 環保署

延伸閱讀

影／台南登革熱持續延燒 部分住戶不願開門遭強制開鎖噴藥

出遊注意防蚊 疑似登革熱、日本腦炎症狀速就醫

南部登革熱本土案例遽增拉警報 嘉市成立巡查大隊勤查消毒防疫

登革熱蔓延北高雄 立委參選人曹桓榮指選民焦慮中

相關新聞

8月1日起 超商等8大類管制對象不得提供免洗餐具

為避免生物可分解塑膠影響我國既有回收體系，並進一步減少免洗餐具用量，環保署今公告修正「使用對象及實施方式」，從8月1日起...

加倍懲處！汽機車夜間噪音超標 首次違規就罰6000元

為擴大維護夜間寧適環境，環保署今修正公布違反噪音管制法案件裁罰基準，針對於夜間時段或特定區域（包含學校、圖書館、醫療機構...

午後雷陣雨來了！13縣市大雨特報恐下到晚上

午後雷陣雨來了，氣象局下午13:55針對新北、桃園等13縣市發布大雨特報，恐下到晚上，呼籲民眾注意。

不讓大牙只有一個人！婦團連署拒當黑人陳建州「遮羞布」

藝人大牙日前發長文控訴11年前遭黑人陳建州性騷擾，隨後黑人除發聲明否認，更表明要提告，向大牙求償一千萬，賠償金額將全數捐...

獨／獨居婦在家摔倒險喪命 住機構獲無法獲新制補助12萬

衛福部7月1日起四大新制上路，其中住宿式服務機構補助，入住老福機構、護理之家等7類機構，且經評估符合長照需要等級第4級以上的住民、或身心障礙中度以上，補助由每人每年最高6萬元調增為12萬元，且取消排富規定，7月1日起開始受理申請，預估2023年約6.8萬人申請。雖新制可緩解重度家庭負擔，但部分有需求、非重度失能的民眾，無法適用。

協和以氣換油？反四接團體：籲學者別為公部門擦脂抹粉

針對今天上午中興大學環工系教授莊秉潔等召開記者會，呼籲社會一起尋求共生共榮的選擇，「支持協和以氣換油，兼顧穩定供電與生態...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦