杜絕登革熱！放任環境髒亂積水 查獲孑孓最高罰6000元

為阻絕傳播鍊往南部蔓延，環保署環境督察總隊南區環境管理中心與地方環保局協力進行全面巡檢，昨日起加派人力分別至高雄市茄萣區及台南市東區與地方環保局共同稽查，若查獲孳生病媒蚊幼蟲（孑孓），將依廢棄物清理法開罰1200元以上、6000元以下罰鍰，並限期改善。

國內今年截至6月28日止，已累計85例本土病例，其中台南市84例、高雄市1例，環保及衛生單位積極執行地毯式孳生源清除、家戶壓罐噴藥、化學防治、病媒蚊密度調查等緊急防治工作。台南市環保局自6月13日至26日止，動員469人力進行戶外化學防治噴藥4000平方米，查獲陽性孳生源64件，並進行告發。

高雄市也於轄內第一病例發生日起，於確診個案所在里加強水熱噴，並動員里民一起除斑；另因應病例數與日俱增，近日又陣雨不斷，化學防治人力需求大，國軍已於昨日支援化學兵配合臺南市環保及衛生單位進行登革熱孳生源環境清消及噴藥作業，環保署補助台南市40萬元雇工，共同進行登革熱孳生源清除作業。