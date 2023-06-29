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經銷商遴選竟要視障者自看考題 台彩道歉：檢討改進

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
立委王美惠（右三）、邱泰源（右二）等上午在立法院舉行「公益彩券帶頭歧視 政府單位罔顧身障者權益－要視障考生自己看考題」記者會，針對要視障考生自己看考題，抨擊台彩並沒有做到最基本的保障身心障礙者的公平機會，應負起責任不要再讓這樣事情再度發生。。記者曾學仁／攝影
立委王美惠（右三）、邱泰源（右二）等上午在立法院舉行「公益彩券帶頭歧視 政府單位罔顧身障者權益－要視障考生自己看考題」記者會，針對要視障考生自己看考題，抨擊台彩並沒有做到最基本的保障身心障礙者的公平機會，應負起責任不要再讓這樣事情再度發生。。記者曾學仁／攝影

公益彩券近期陸續進行經銷商遴選測驗，民進黨立委王美惠接獲陳情，台彩公司稱會提供語音協助，禁親人陪同視障者考試，但有試場人員竟對視障者提出「要自己看試題」的要求。王美惠說，此舉不只未做到對身障者最基本的尊重，也有違反身權法第16條相關規定。台彩公司對現場執行人員不正確代為致歉，並持續檢討改進。

台彩第5屆經銷商遴選，共有約7萬5000人符合抽籤資格，並抽出5500位正取，各縣市中籤率約5至7％。近期經銷商遴選測驗陸續展開，傳出測驗過程中嚴重違反「身心障礙者權益保障法」，引發立委關注。

王美惠表示，台彩公司在遴選測驗時，視障朋友無法由親人陪同考試，主辦單位表示會提供語音協助；結果試場人員竟對視障者提出「要自己看試題」的言語，此舉不只未做到對身障者最基本尊重，也有違反身權法第16條相關規定。

王美惠說，此案例並非為個案，目前經銷商測驗全國仍在進行中，台彩對於各身心障礙者考試的輔助用具，依然沒有明確說明，在報名測驗簡章中也無規範，全憑各考場工作人員認定。例如有些視障朋友使用APP掃描文字並語音播放；而有些應試者帶插電式放大鏡，而各種不同輔具可提供輔助功能不同，進而影響測驗結果，此爭議已造成應試的身障者恐慌。 

民進黨立委邱泰源表示，公益彩券的發行，除了彩券收入對於弱勢族群照顧，也扮演給予魚竿的角色，讓他們可以有尊嚴的自立生活。台彩經銷商遴選的階段應如同國家考試，保障身障者應試權益，才能能符合社會正義。

民進黨立委林靜儀、王美惠要求台彩盡速改進外，對於已經造成傷害的身心障礙的朋友提出道歉以及彌補。

台彩公司總經理謝志宏表示，對於發生這樣事件非常遺憾及難過，也對現場執行人員不正確代為致歉。調查及後續問題處理會立即去做，考試期間的問題也都持續檢討中改進。

財政部國庫署副署長馬小惠表示，公益彩券發行為實體店面，自發行條例公告施行後，皆秉持須具備基礎工作能力，針對此次測驗過程所引發的不公與不夠細膩之處，國庫署會責成及督促發行機構，調查及處理後續問題。

台彩 身障者 王美惠

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