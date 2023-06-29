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新北鴨蛋檢出禁藥、屏東午仔魚驗出致癌物 裁罰３萬

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
食藥署今公布，屏東縣午仔魚被驗出還原型孔雀綠。 圖／食藥署提供
食藥署今公布，屏東縣午仔魚被驗出還原型孔雀綠。 圖／食藥署提供

屏東縣里港鄉農會生鮮超市的「鮮魚午仔魚」檢出致癌禁藥「還原型孔雀綠」、新北市雙河蛋行的「鴨蛋」檢出禁藥乃卡巴精；台中市的萬客什鍋國安店的「烏骨雞」被檢出抗生素曲美普林、台南市立曜企業社的「豬肉」驗出抗生素土黴素。食藥署副署長林金富表示，所有違規廠商皆依規定裁罰３萬元。

食藥署指出，乃卡巴精是一種驅蟲劑，根據國內規範，只能用在肉雞上，不能用在蛋雞上，過量恐怕影響胎兒骨骼發展及腎水腫。孔雀綠是一種合成染料，常常用在絲製品紡織品，主要作用是抗菌，但有一部分用在治療魚類的寄生蟲，不過台灣法規規定是禁止用藥，食品輸入標準是不得檢出。

屏東縣里港鄉農會生鮮超市的「鮮魚午仔魚」被檢出「還原型孔雀綠」（Leucomalachite green）0.0028ppm，為不得檢出藥物。食藥署指出，孔雀綠被魚類吸收、新陳代謝後，生成代謝物「還原型孔雀綠」。林金富表示，孔雀綠只能用於觀賞魚上，食用魚不可使用。

新北市雙河蛋行的「鴨蛋」檢出禁藥乃卡巴精0.043ppm，在預防感染球蟲症上，禽類的飼料中可用乃卡巴精，但「蛋品」內不能殘留，蛋禽類的飼料中不得添加，高劑量可能導致腎臟內沉澱結晶造成健康危害。

同時，台中市的萬客什鍋國安店的烏骨雞，則被檢出抗生素「曲美普林」0.08ppm超出標準；台南市立曜企業社的豬肉則驗出抗生素「土黴素」0.3ppm同樣超標。

食藥署112年3至4月禽畜水產品動物用藥殘留總計抽驗1,177件，其中4件檢出動物用藥殘留與規定不符，總合格率99.7%；禽畜產品農藥殘留總計檢驗133件，均與規定相符，總合格率100%。

食藥署建議，食品業者販售禽畜水產品，應保留進貨之證明文件，例如發票、收據或憑證5年，以追溯來源。消費者則避免購買來源不明的禽畜水產品，優先選擇具有CAS、產銷履歷標章、生產追溯QR code或信譽良好之商家，以保障消費權益。

食藥署 抗生素

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