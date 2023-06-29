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男性當心！每43分鐘就一人罹大腸癌 菌相失衡恐為幫兇

文／ 張筱文 提供

國人十大死因統計結果日前出爐，癌症已位居榜首超過40年，威脅國人健康！進一步觀察，癌王大腸癌發生率高居不下，男性發生率為女性的1.5倍，平均43分鐘就有1名男性確診大腸癌。若想遠離潛「腸」危機，基隆長庚胃腸科主治醫師錢政弘提醒民眾應培養四多一少的習慣，天天喝優酪乳養好菌，維持腸道健康。健康節目主持人張齡予也分享了自身的經驗，鼓勵大家關心自己的腸胃健康，不管是男性或女性朋友都要及早預防。

健康節目主持人張齡予提醒大家要關心腸道健康，預防大腸癌。 圖／張筱文 提供
健康節目主持人張齡予提醒大家要關心腸道健康，預防大腸癌。 圖／張筱文 提供

男性風險高於女性！每天約10人因大腸癌死亡 常外食、少蔬果要當心！
在過去15年間，大腸癌不僅是發生人數最高的癌症，死亡率也持續攀升！據111年死因統計結果顯示，男性大腸癌死亡率再創高峰，每十萬人口34.2人因而死亡，即每天約10位男性因大腸癌死亡，死亡率較97年增加11.8人，為全部癌症中漲幅第一名，民眾須提高警覺！

錢政弘醫師表示，超過九成大腸癌是由大腸息肉演變而來，代表腸道菌相正處於失衡狀態。當腸道微菌叢充斥過多壞菌，將增加腸道通透性，刺激免疫系統造成發炎反應，讓大腸黏膜因細胞增生，提高息肉、腺瘤、腺癌的發展風險。腸道菌相失衡與飲食習慣息息相關，例如：愛吃紅肉、低纖維、高熱量、少蔬果等都是危險因子。國人常外食、少蔬果，調查顯示八成民眾每周至少外食五天，九成國人蔬果攝取不足！錢政弘醫師補充，長期累積下來，將加劇壞菌增生、形成大腸癌。

張齡予說，以前都不認為大腸癌與自己有關，但其實大家都有可能是其中一員！他分享，自從開始主持健康節目之後，不僅聽到許多醫生的建議，也特意報了健康管理師證照班，充實從預防醫學、營養醫學的知識，在了解腸道健康重要性後，也開始注意自己的飲食及生活習慣，希望自己能維持健康的身體陪伴兒子。他提醒，雖然大腸癌目前男性比例較多，但女性們也不能掉以輕心，要盡早開始關心腸胃健康，主動預防大腸癌。

天天喝優酪乳輕鬆養好菌 幫助腸胃健康。 圖／張筱文 提供
天天喝優酪乳輕鬆養好菌 幫助腸胃健康。 圖／張筱文 提供

大腸癌怎麼防？醫：四多一少搭配喝優酪乳 遠離「腸」危機！
大腸癌來勢洶洶，民眾該如何預防、維持腸道健康？錢政弘醫師提醒，民眾可遵照「腸道健康四多一少」原則，提前預防、減少大腸癌發生機會。

一、「多」補充好菌，天天喝優酪乳養好菌相
好菌中最為人所熟知的是A菌、B菌等，以雷特氏B菌為例，能增加腸內益生菌，經研究證實能較快恢復腸內菌相，發揮以好菌抑制害菌的作用，改善腸胃健康。

二、「多」規律運動，控制健康體重
據統計肥胖的人罹患大腸癌的風險，比一般人高出1-2倍，建議平日應維持良好運動習慣，也能維持腸道菌相多樣性。

三、「多」吃蔬菜水果，建構良好飲食
每日建議食用3份蔬菜與2份水果，膳食纖維可增強大腸微生物製造代謝物以抗異常增生、抗癌，維持腸道健康。

四、「多」定期檢查，遠離息肉威脅
根據國民健康署資料，糞便潛血檢查結果為陽性者，每2人就有1人有大腸息肉，每20人就有1人為大腸癌，而定期篩檢可降低大腸癌死亡率。

五、「少」紅肉與菸酒，維持健康生活
愛吃紅肉與菸酒都是大腸癌危險因子之一，每天攝取超過50克的加工肉品或100克的紅肉會增加17%罹患大腸癌的風險，而喝酒或抽菸者比不碰菸酒的人提早7.8年發生大腸癌，建議要及早遠離。

腸道健康四多一少原則，提前預防、減少大腸癌發生機會。 圖／張筱文 提供
腸道健康四多一少原則，提前預防、減少大腸癌發生機會。 圖／張筱文 提供

天天喝優酪乳養好菌 輕鬆顧好腸胃健康 預防大腸癌纏身
市售優酪乳品牌眾多，建議選擇「擁有國家認證的產品」，代表產品有被國家嚴格把關，尤其要選能通過胃酸、膽酸考驗的菌株，讓好菌確實在體內存活，有助於增加腸內益生菌，維持良好菌相、遠離大腸癌威脅。

醫師選擇有健康認證的優酪乳，國家認證效果有保障。 圖／張筱文 提供
醫師選擇有健康認證的優酪乳，國家認證效果有保障。 圖／張筱文 提供

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