南高屏TPASS月票卡7月1日上路 999元搭到飽

針對北中南三大生活圈通勤族，交通部推出TPASS行政院通勤月票7月1日開放購票。南高屏999通勤月票適用台南、高雄、屏東三縣市內捷運、台鐵、市區客運(公車式小黃)、公路客運、公共自行車(前30分鐘免費)及渡輪。而高市交通局推出的高雄399通勤月票除上述交通運具，7月1日加入高雄區間台鐵搭乘，提供學生和通勤族便利服務，減將荷包負擔。

配合行政院TPASS通勤月票推動計畫，7月1日民眾可在4大超商預購，或於高捷38車站和台鐵高雄境內路竹、大湖、岡山、鳳山、九曲堂等5站購買高雄TPASS月票卡，每張售價100元。

取卡後，可至一卡通官網記名或到MeNGo APP官網綁卡記名。收到記名完成通知，可在4大超商靠卡領取100元回饋加值金，每人每卡限領一次。

高市交通局表示，台南、屏東、高雄境內三等以上台鐵站、高雄捷運38車站，以及台鐵台南、新營、屏東及潮州車站的TPASS服務處，皆可購買南高屏999通勤月票方案。或透過MeNGo APP與官網線上刷卡、LINE Pay、一卡通Money等方式購買，啟用前須至 7-11 ibon或TPASS服務處進行過卡才能搭乘。

而現有MeNGo 卡民眾，無須另外購買卡片，可持MeNGo卡購買南高屏999通勤月票方案。