衛福部修法國中、派出所應設AED 厚生會：還有千台落差

衛福部5月10日公告修正「公共場所必要緊急救護設備管理辦法」與 「應置有自動體外心臟電擊去顫器之公共場所」，新增國中、派出所應設置體外心臟電擊去顫器（AED）。厚生基金會統計，全台目前仍有約1200台缺口；警政署警務委員鍾國文指出，全台派出所還有約6成、共989處還沒設置AED；教育部國教署副署長戴淑芬則說，全台國中校園還有256所還沒設置。

衛福部次長王必勝說，許多文獻顯示，正確使用心肺復甦術（CPR）及AED，能夠提高急救成功率，對突然倒下的民眾，「AED就是他的一切」，此次法規有三項下修，台鐵車站三等站皆須設置AED，學校則下修到國中都要設置，大賣場則下修到每1000餘人就要設置AED。此外，也規範派出所及超過千人的宗教集會場所要設置AED。

厚生基金會AED勸募計畫主持人、台大醫院雲林分院院長馬惠明則說，與傳統消防隊急救相比，統計救護車從出發到現場約六到十分鐘，在此基準下，如果加上電擊器、民眾願意救，救回患者的機率能提高2倍；除了派出所，也很希望超商能夠加入「生命之鏈」設置AED，但還須與業者有更多溝通。至於AED後續維護問題，馬惠明說，的確有發生過須急救時卻發現AED不能使用的問題，單位管理人員應依法定期維護，但現在因考量比例原則而未訂定有罰則。

戴淑芬說，很高興此次修正案納入學校單位，但目前缺口仍大，且每台AED要價超過十萬台幣，難用教育預算編列，須要各界幫助；此外，國中校園不只是教學場域，尤其在偏鄉地區，校園也是社區居民休閒活動的場所，增設AED除了照顧學生，也能同時照顧社區，國教署承諾將好好管理受贈的AED，並要求學校在研習項目中加入傷病訓練，要教師學會AED操作與救命技巧。鍾國文則說，警政署及地方警局多年來借重民間資源在派出所設置AED，但偏鄉地區仍不夠普及，亟須加速佈建。

厚生基金會今舉辦「完善社區急救之鏈—偏鄉AED卡位不缺席」勸募記者會，希望藉民間力量，幫助更多國中、派出所安裝AED，強化「社區生命安全之鏈」。衛福部醫事司司長劉越萍說，厚生會取得勸募字號後，截至六月份已獲得民間企業及個人慨捐140台AED，但仍有1000台以上的缺口尚待補足，預計在一年之內全數補齊。立法院厚生會會長吳玉琴說，設置AED所須經費，若公務預算編不出來，就須集眾人之力捐贈；AED設置後後續的硬體維護、人員訓練，以及民眾也須要更多衛教，學習AED、CPR操作，未來厚生會將持續關注急救課程推廣等事宜。