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衛福部修法國中、派出所應設AED 厚生會：還有千台落差

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
厚生基金會、立法院厚生會上午在立法院舉行「完善社區急救之鏈 偏鄉AED卡位不缺席－AED勸募」記者會，由立法院厚生會吳玉琴（前排右四）會長主持，與吳會長同任立法院衛環委員會的召委的邱泰源委員、厚生會新任秘書長蘇巧慧委員與民眾黨新生代的吳欣盈委員也到場支持，展現了守護社區生命安全是一個跨越黨派的重要議題，刻不容緩。 記者曾學仁／攝影
厚生基金會、立法院厚生會上午在立法院舉行「完善社區急救之鏈 偏鄉AED卡位不缺席－AED勸募」記者會，由立法院厚生會吳玉琴（前排右四）會長主持，與吳會長同任立法院衛環委員會的召委的邱泰源委員、厚生會新任秘書長蘇巧慧委員與民眾黨新生代的吳欣盈委員也到場支持，展現了守護社區生命安全是一個跨越黨派的重要議題，刻不容緩。 記者曾學仁／攝影

衛福部5月10日公告修正「公共場所必要緊急救護設備管理辦法」與 「應置有自動體外心臟電擊去顫器之公共場所」，新增國中、派出所應設置體外心臟電擊去顫器（AED）。厚生基金會統計，全台目前仍有約1200台缺口；警政署警務委員鍾國文指出，全台派出所還有約6成、共989處還沒設置AED；教育部國教署副署長戴淑芬則說，全台國中校園還有256所還沒設置。

衛福部次長王必勝說，許多文獻顯示，正確使用心肺復甦術（CPR）及AED，能夠提高急救成功率，對突然倒下的民眾，「AED就是他的一切」，此次法規有三項下修，台鐵車站三等站皆須設置AED，學校則下修到國中都要設置，大賣場則下修到每1000餘人就要設置AED。此外，也規範派出所及超過千人的宗教集會場所要設置AED。

厚生基金會AED勸募計畫主持人、台大醫院雲林分院院長馬惠明則說，與傳統消防隊急救相比，統計救護車從出發到現場約六到十分鐘，在此基準下，如果加上電擊器、民眾願意救，救回患者的機率能提高2倍；除了派出所，也很希望超商能夠加入「生命之鏈」設置AED，但還須與業者有更多溝通。至於AED後續維護問題，馬惠明說，的確有發生過須急救時卻發現AED不能使用的問題，單位管理人員應依法定期維護，但現在因考量比例原則而未訂定有罰則。

戴淑芬說，很高興此次修正案納入學校單位，但目前缺口仍大，且每台AED要價超過十萬台幣，難用教育預算編列，須要各界幫助；此外，國中校園不只是教學場域，尤其在偏鄉地區，校園也是社區居民休閒活動的場所，增設AED除了照顧學生，也能同時照顧社區，國教署承諾將好好管理受贈的AED，並要求學校在研習項目中加入傷病訓練，要教師學會AED操作與救命技巧。鍾國文則說，警政署及地方警局多年來借重民間資源在派出所設置AED，但偏鄉地區仍不夠普及，亟須加速佈建。

厚生基金會今舉辦「完善社區急救之鏈—偏鄉AED卡位不缺席」勸募記者會，希望藉民間力量，幫助更多國中、派出所安裝AED，強化「社區生命安全之鏈」。衛福部醫事司司長劉越萍說，厚生會取得勸募字號後，截至六月份已獲得民間企業及個人慨捐140台AED，但仍有1000台以上的缺口尚待補足，預計在一年之內全數補齊。立法院厚生會會長吳玉琴說，設置AED所須經費，若公務預算編不出來，就須集眾人之力捐贈；AED設置後後續的硬體維護、人員訓練，以及民眾也須要更多衛教，學習AED、CPR操作，未來厚生會將持續關注急救課程推廣等事宜。

AED 偏鄉 衛福部

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