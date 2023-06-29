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老是蓋錯瓶蓋 原來是腦霧 中醫治長新冠分四型對症下藥

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
中醫師公會全國聯合會理事長詹永兆說，清冠一號能夠降低體內的新冠病毒量，減低對神經系統的傷害，以達到預防腦霧。記者鄒尚謙／攝影
中醫師公會全國聯合會理事長詹永兆說，清冠一號能夠降低體內的新冠病毒量，減低對神經系統的傷害，以達到預防腦霧。記者鄒尚謙／攝影

新冠肺炎疫情壟罩全球三年，疫情常態化後，台灣累積破千萬確診人次，6至7成仍有腦霧、久咳等長新冠症狀。中醫師公會全國聯合會理事長詹永兆指出，清冠一號能夠降低體內的新冠病毒量，減低對神經系統的傷害，以預防腦霧；若不慎出現腦霧症狀，中醫也有「清陽方」、「淨霧方」等對症論治。

詹永兆表示，最新一波的新冠肺炎疫情從4月開始，一直到5月都持續上升，目前6月已經來到最高峰，因新冠來求診的病患比平常高出兩、三成。有一名個案確診後出現認知障礙，工作上要蓋瓶蓋，但每次都把A瓶蓋子蓋到B瓶上，自己都沒發現，是同事提醒後才意識。

「經過二至四周、三至四次的治療後，症狀都可以獲得舒緩。」詹永兆表示，透過「清陽方」中的天麻、丹參可以促進腦循環，在透過黃耆提升陽氣，健忘部分則提補陽氣，都能夠改善相關症狀。不過新冠病毒會攻擊喉嚨，容易有持續咳嗽的後遺症。

台北聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀表示，研究追蹤新冠確診者，確診後不同時間段的症狀，最常見的長新冠症狀包括，疲勞、呼吸困難、睡眠障礙和注意力困難。

林舜穀指出，在3至6個月的追蹤期間，這些症狀的盛行率分別為疲勞32％、呼吸困難25％、睡眠障礙24％和注意力困難22％；在6至9個月的追蹤期間，疲勞上升到45％、36％感到耐力變差、29％睡眠障礙和25％呼吸困難。而在9至12個月，乃至超過12個月的追蹤期，「疲勞」和「呼吸困難」則是最常見的症狀。

林舜穀指出，中醫｢淨霧方｣能夠有效改善相關症狀，「百合」具有滋潤肺部和安神的功效，改善乾咳、疲勞、焦慮；「石菖蒲」有開竅和醒腦的作用，有助於減輕腦霧、精神不振以及思考不清楚的問題；「茯神」擁有安定心神的效果，能幫助改善睡眠品質和健忘，並穩定情緒；「天麻」有助於平肝祛風，能改善新冠肺炎痊癒後的頭痛和頭昏症狀。最後，「丹參」能活血和安神，能促進腦部血液循環，緩解疲勞和心悸。

除了淨霧方，中醫師公會全聯會也提出不同症狀對應的藥方：

「清陽不升型」：腦霧伴有疲倦、消化不良、頭昏腦脹、解便稀軟與睡眠障礙。

參考處方：升陽益胃湯、益氣聰明湯。

穴位選用：中院、神、天樞、足三里、陰陵泉、內關

「肝鬱氣滯型」：腦霧伴有焦慮、睡眠障礙、胸悶、咽梗感。

參考處方：柴胡加龍骨牡蠣湯、半夏厚朴湯。

穴位選用：膻中、外關、支溝、太街、合谷、養老、陷谷

「心腎陽虛型」：腦霧伴有嚴重疲倦，終日頭昏欲寐，干擾生活及工作。

參考處方：四逆湯、麻黃附子甘草湯、合生脈飲。

穴位選用：氣海、關元、中脘，配合灸法。

「陰虛型」：腦霧伴有嚴重失眠、口乾舌燥、眼睛乾澀、便秘、口瘡。

參考處方：黃連阿膠湯、天王補心丹。

穴位選用：神門、內關、安眠、腎關、太溪、復溜

中醫師公會全聯會也提出不同症狀對應的藥方。記者鄒尚謙／攝影
中醫師公會全聯會也提出不同症狀對應的藥方。記者鄒尚謙／攝影

腦霧 睡眠 新冠肺炎

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