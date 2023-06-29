獨／獨居婦在家摔倒險喪命 住機構獲照護7月起遭新制排除補助資格

衛福部7月1日起四大新制上路，其中住宿式服務機構補助，入住老福機構、護理之家等7類機構，且經評估符合長照需要等級第4級以上的住民、或身心障礙中度以上，補助由每人每年最高6萬元調增為12萬元，且取消排富規定，7月1日起開始受理申請，預估2023年約6.8萬人申請。雖新制可緩解重度家庭負擔，但部分有需求、非重度失能的民眾，恐因而失去補助機會。

79歲的阿慧（化名）單身未婚，退休後便住在新北市竹圍自己名下的小套房，個性孤僻幾乎獨來獨往，平時可以自己外出買菜、煮飯，7年前因為在家摔倒2次，第二次嚴重摔倒頭，幸好自己打電話向家人求救，送急診檢查雖無腦震盪，但出院後需由兄弟姐妹照顧，當時阿慧身體狀況未差到符合身心障礙資格，不能申請巴士量表請外勞，為了避免獨居在家出意外，決定自費住老人福利機構，房產也賣出作後半生撫養費。

過去住宿機構補助每年6萬、有排富，只要住機構滿90天即可領取，對阿慧來說算是不無小補的補助。然而近年阿慧退化明顯，更出現異常行為，像是在機構內拿別人的東西吃，有輕微失智傾向，近期由家屬帶往精神科就醫。以阿慧這樣的條件，因不符合身心障礙身份，且未有長照評估等級4級以上，新制上路後阿慧將無法再領取補助，也不知未來還能活幾年，晚年餘生充滿擔憂。

台灣長期照顧發展協會秘書長余志松表示，政府新制美意是避免讓民眾過早入住住宿機構，因此設定需有長照評估4級或身心障礙資格等才可領取補助，並將補助提高到12萬嘉惠重度家庭，但住宿機構是陪老人家的最後一哩路，憂心政府做法「好像得斷腿、臥床才能住住宿機構」，但長者只要摔倒、住院開刀都有高感染、致死風險，也連帶造成健保支出壓力，「政府是否可以有其他配套，讓長輩健康度過晚年」。