社區營造自然生態三年有成 通霄如意園民宿蝴蝶大爆發
苗栗縣通霄鎮南和、福興休閒農業區，透過農委會特生中心及暨南大學跨領域合作，輔導社區營造自然蝴蝶生態，三年多來區內農場及民宿業者，不斷栽植20多種充足蜜源及食草，經調查已有高達130多種品項的蝴蝶，近日蝴蝶大爆發，區內如意園民宿隨處可見群蝶亂舞，也增添自然生態景觀，吸引遊客到訪。
身兼樂活通霄休閒協會總幹事的如意園民宿老闆娘邱玲鈺說，為了營造自然生態，協會引進多方資源，在農委會特生中心研究員邱美蘭及暨南大學退休教授彭國棟輔導下，她們種了很多的蜜源植物及蝴蝶幼蟲所需的食草，這三年來逐漸展現成果，從四月開始一直到十一月左右，都有不同品種蝴蝶飛舞，在如意園周邊累積調查已有137種的蝴蝶。
曾任特生中心研究員及副主任的退休教授彭國棟指出，921大地震後，即積極輔導台灣中部縣市的社區發展自然生態景觀，其中苗栗縣僅通霄鎮南和、福興休閒農業區，主要是該區有相當基礎的自然生態，當地樂活通霄休閒協會成員也擁有大自然情懷，願意配合，營造蝴蝶棲地，才有現今成果。
邱玲鈺說，從上周開始，青帶鳳蝶、端紅蝶、玉帶鳳蝶、大鳳蝶、紅肩粉蝶以及罕見的麝香鳳蝶等大爆發，每天都能看見一群又一群的蝴蝶在花叢中飛舞覓食。由於假日房間較搶手，人多她比較忙，建議喜歡蝴蝶生態的遊客，可利用平日來預約，她可提供免費導覽，幫小朋友抓蝴蝶辨識並做解說。
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