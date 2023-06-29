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完善社區急救 立委勸募AED守護生命安全
生命是無價的，每一秒都顯得格外重要。還記得今年農曆連假期間，墾丁大街上的遊客突然倒地，但鄰近派出所的 AED 卻出現故障。台灣許多中小學和警察局仍然缺乏急救設備，或者雖然有 AED 卻已過保固期，這對於救援的時效性造成了巨大影響。為了解決這個問題，厚生基金會發起了「完善社區急救之鏈-偏鄉 AED 卡位不缺席」的公益勸募計畫，希望幫助更多國中和警察局安裝 AED,強化社區的生命安全鏈。
厚生基金會有鑑於此，已依法申請公益勸募字號(衛部救字第1121361922 號)，將利用民眾的愛心捐款用於租賃合格且有3年完善保固和教育訓練的 AED,將每一個缺口補齊，從資源相對缺乏的國中和警察局設置起，落實「一學區、一校區、至少一台AED」的目標，從而杜絕「設後不理」的窘境。
厚生基金會與立法院厚生會上午舉行記者會，厚生會會長吳玉琴與立法院衛環委員會召委邱泰源委員、厚生會新任秘書長蘇巧慧與民眾黨立委吳欣盈也到場支持，呼籲守護社區生命安全是一個跨越黨派的重要議題，刻不容緩。
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