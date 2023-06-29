聽新聞
test
0:00 / 0:00
正宗拉拉山水蜜桃7/1公開促銷 農會：每盒漲50元
桃園市復興區拉拉山水蜜桃開賣促銷，天候影響今年產量略減，復興區農會預估今年水蜜桃產量約2700噸，總幹事高理忠今天上午說，今年拉拉山水蜜桃品質、產量不輸往年，成本因素盒裝價格上漲50元，市政府與該農會後天（7月1日）在中壢SOGO百貨辦理水蜜桃公開上市宣傳展售會，促銷「正宗」拉拉山水蜜桃，請民眾品嘗訂購。
香甜多汁的拉拉山水蜜桃近年打響知名度，今年受天候、溫室效應影響，復興區水蜜桃產地從過去海拔800公尺地勢，上升至1000至1200公尺生長較好，又以復興區後山高義、三光、華陵里高地勢成長最好，由於拉拉山水蜜桃產量有限，每在6至8月水蜜桃產季，市面難免有外地或進口水蜜桃冒名拉拉山水蜜桃促銷，對此，復興區農會與市政府農業局辦理「正宗」拉拉山水蜜桃公開上市促銷展售。
高理忠表示，復興區今年實際栽種水蜜桃面積約185公頃，產量估計約2700噸，將自6月下旬起至8月陸續銷售，受到肥料及人工採收成本增加，農會銷售拉拉山水蜜桃平均每盒漲50元，12粒550元、10粒650元、8粒750元、6粒950元，又5粒產量較稀少、每盒1350元，今年水蜜桃總銷售目標1萬盒。
這項公開促銷拉拉山水蜜桃上市宣傳展售會7月1日在中壢SOGO百貨公司辦理，現場提供民眾試吃、訂購，高理忠說，挑選拉拉山水蜜桃不難，用心觀察表皮上細緻絨毛，形狀底部渾圓、柄部有道溝、果形較大的水蜜桃，較成熟多汁、甜度高，民眾亦可上該農會官網訂購，優惠方案有12粒裝訂購11盒贈1盒、10粒裝訂購12盒免運費，歡迎有興趣民眾訂購宅配出貨。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言