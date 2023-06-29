正宗拉拉山水蜜桃7/1公開促銷 農會：每盒漲50元

桃園市復興區拉拉山水蜜桃開賣促銷，天候影響今年產量略減，復興區農會預估今年水蜜桃產量約2700噸，總幹事高理忠今天上午說，今年拉拉山水蜜桃品質、產量不輸往年，成本因素盒裝價格上漲50元，市政府與該農會後天（7月1日）在中壢SOGO百貨辦理水蜜桃公開上市宣傳展售會，促銷「正宗」拉拉山水蜜桃，請民眾品嘗訂購。

香甜多汁的拉拉山水蜜桃近年打響知名度，今年受天候、溫室效應影響，復興區水蜜桃產地從過去海拔800公尺地勢，上升至1000至1200公尺生長較好，又以復興區後山高義、三光、華陵里高地勢成長最好，由於拉拉山水蜜桃產量有限，每在6至8月水蜜桃產季，市面難免有外地或進口水蜜桃冒名拉拉山水蜜桃促銷，對此，復興區農會與市政府農業局辦理「正宗」拉拉山水蜜桃公開上市促銷展售。

高理忠表示，復興區今年實際栽種水蜜桃面積約185公頃，產量估計約2700噸，將自6月下旬起至8月陸續銷售，受到肥料及人工採收成本增加，農會銷售拉拉山水蜜桃平均每盒漲50元，12粒550元、10粒650元、8粒750元、6粒950元，又5粒產量較稀少、每盒1350元，今年水蜜桃總銷售目標1萬盒。