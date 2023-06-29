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暑假首發！竹縣7月1日推假日二手市集 響應環保做公益

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣環保局倡導源頭減量， 7月1日暑假第一天下午2點到6點，在竹北市德鑫社區(竹北市嘉仁街36號)舉辦「舊愛做好市」二手市集活動。圖／縣府提供
新竹縣環保局倡導源頭減量， 7月1日暑假第一天下午2點到6點，在竹北市德鑫社區(竹北市嘉仁街36號)舉辦「舊愛做好市」二手市集活動。圖／縣府提供

新竹縣環保局倡導源頭減量， 7月1日暑假第一天下午2點到6點，在竹北市德鑫社區(竹北市嘉仁街36號)舉辦「舊愛做好市」二手市集活動，30個攤位讓民眾用銅板價買好物，還有限量DIY手作活動。自家閒置可手拿的小型二手物，如文具、家用五金、器具，也可帶到現場捐贈義賣（二手家電，二手交通工具…等不收），所得將捐給社福團體。環保局歡迎大家共襄盛舉，共同響應環保、惜物、愛地球、做公益。

環保局表示，今年5月在竹東鎮大同國小、湖口鄉新湖國小及明新科技大學，舉辦校園二手物及舊衣交換活動，得到師生熱烈響應，參加人數達1310人次，二手物交換件數達2397件。因應暑假展開，７月再舉辦２場二手市集，買東西或捐贈二手物可參加集點活動，集滿3點可兌換小禮物，環保局盼能號召更多人響應環保，讓資源循環利用、垃圾減量。

環保局指出，第二場「舊愛做好市」二手市集活動，訂於7月29日下午3點到晚間7點，在竹北AI 智慧公園（新竹縣竹北市智慧二路1號）登場。為豐富市集內容，7月20日21日兩天下午4點到6點，在AI綠能公園社區（竹北市十興路305巷13弄120號）會有環保局攤位募集二手好物（聯繫窗口：03-5551398 減量計畫小組），歡迎大家把家中用不到的物品捐出。

另外，7月29日「舊愛做好市」二手市集活動，正募集30個二手攤主，歡迎親子相約報名體驗一日小老闆，意者請於７月21日前上網報名，網址https://reurl.cc/RzeGQ6。

當天有30個攤位讓民眾用銅板價買好物，還有限量DIY手作活動。圖／縣府提供
當天有30個攤位讓民眾用銅板價買好物，還有限量DIY手作活動。圖／縣府提供

二手市集 北市 新竹

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