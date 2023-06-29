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2025年邁入超高齡社會 醫提醒40歲起認知退化

中央社／ 台北29日電

台灣2025年即將進入超高齡社會，據推估每4名65歲以上長輩有1人有認知衰退狀況，醫師提醒，大腦認知功能在40至50歲開始有退化的現象，最新研究發現綜合維他命減緩認知衰退6成。

林口長庚家庭醫學部主治醫師林彥安近日透過新聞稿分享，一般民眾容易誤會失智症狀是老化正常現象，其實失智症惡化更迅速，與認知有關的迷信非常多，包含以為補充單方營養素，如銀杏可減緩認知衰退，事實上，因爲腦部所需營養非常多元，單靠補充1種營養素，是難以減緩問題。

「大腦認知功能像房子，舊了須盡速修繕。」林彥安進一步說明，大腦認知功能由記憶力、執行力、辨識力、語言力與自控力等功能構成，就如同鋼筋、水泥及管線可組成一棟房子，隨時間開始老舊滲蝕、水管漏水，並非單一營養素就可以提供整個大腦的需求，若不盡速全面修繕可能每況愈下。

林彥安提醒，失智症不是一瞬間的事，是慢慢轉變的過程，掌握完整營養攝取、多社交、多運動等3個修繕關鍵。因失智症初期症狀可能影響情緒，降低社交意願，補充完整營養有利運動所需體力，能提供良好的精神於社交。根據最新研究，也證實證實補充綜合維他命是保護認知退化的因素之一。

林彥安說，民眾千萬不要覺得離失智還很遠，大腦認知功能有可能在40至50歲就有衰退情況。因認知功能退化中的失智症，是不可逆腦部退化疾病，若誤將記憶力、注意力、語言能力下降等徵兆解釋為正常老化，恐錯失到相關門診進行諮詢與治療的黃金期。

失智症 社交

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