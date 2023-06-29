協和以氣換油？反四接團體：籲學者別為公部門擦脂抹粉

針對今天上午中興大學環工系教授莊秉潔等召開記者會，呼籲社會一起尋求共生共榮的選擇，「支持協和以氣換油，兼顧穩定供電與生態保育」。反四接填海造陸的守護外木山行動小組回應指出，協和電廠應一次改革到位，停止填海造地，直接轉型為更低汙染的「再生能源電廠」，呼籲學者別為公部門擦脂抹粉，找藉口開脫。

守護外木山行動小組發言人陳冠羽議員說，四接案環評程序的卡關，主要是台電環評資料的不完備與環評已涉環評違法，這些都是經濟部與台電該負的行政責任與法律責任，呼籲環保署此刻面對四接爭議應退回台電的計畫，要求台電研議替代方案。

陳冠羽指出，四接東移方案不論從真時操船模擬或水工模型試驗都已經顯示對基隆港未來營運有明確的影響，台電環評書件資料非但不敢納入，也沒有回應台灣港務公司所提出的種種疑慮，「呼籲學者別為公部門擦脂抹粉，找藉口開脫。」

守護外木山行動小組說，與基隆市民支持協和電廠直接轉型為「再生能源電廠」，且基隆人比誰都更樂見此事，因為近百年來，光是基隆地區有北部火力發電廠、深澳火力發電廠、協和火力發電廠等3座電廠長期排放空汙，基隆市已經長期是「北電南送」、「用肺發電」，支援雙北用電的縣市，協和電廠更應該一次改革到位，停止填海造地，直接轉型為更低汙染的「再生能源電廠」才是對基隆人最公平的替代方案。

陳冠羽指出，請不要再拿天然氣這種化石燃料來說嘴，那就是把別人當笨蛋的說法，因為新協和電廠未來的溫室氣體、懸浮微粒的排放總量是數倍於此刻。而以「重大公共利益權衡」為四接護航的說法，更是擺明欺負基隆人的「偽善」。

守護外木山行動小組指出，能源轉型與在地生態、產業發展不應該是零和遊戲，基隆港營運、基隆海洋生態及漁業資源的重要性必須要同步考量，明明有可以不用填海造地、更友善、永續的替代方案，但經濟部與台電完全視而不見，這種「殺雞取卵」式的能源轉型沒有轉型正義可言，更不會得到人民的支持。

守護外木山行動小組呼籲，所有總統參選人應把能源政策講清楚，應該以北東地區豐富的地熱資源建立多處的地熱電廠及虛擬（儲能）電廠，加上提高能效/節能措施，應足以彌補所謂北東電網的電力供應缺口。

依時程來看，中南部的煤電除役缺口，本來就不是規畫用協和電廠來補，不該以錯誤資訊挑唆南北對立。台灣不缺電的關鍵在加強韌性電網建設，韌性電網需要分散式中小型電廠，而非集中式的天然氣發電廠或核電廠。