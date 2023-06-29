台灣每10童就1人異位皮膚炎 醫籲調整用藥限制

台灣過敏氣喘暨臨床免疫醫學會統計，台灣平均每10名兒童就有1人罹患異位性皮膚炎，若未及時治療可能症狀加重，呼籲有疹癢 等症狀2個月以上要盡快治療，並調整健保用藥限制。

醫學會今天在台中舉辦記者會，醫學會理事長呂克桓、亞太過敏氣喘及臨床免疫學會理事長王志堯、彰化基督教兒童醫院兒童過敏免疫風濕科主任蔡易晉、民進黨籍立委莊競程與病友及家屬等人皆出席。

呂克桓會中表示，台灣平均每10名兒童，就有1人罹患異位性皮膚炎，這是一種會反覆發作、慢性發炎的皮膚疾病，以嚴重搔癢、乾燥、紅斑丘疹與苔癬化為主要症狀，當嬰幼兒皮疹症狀反覆發作且持續2個月以上，就應盡快就醫。

蔡易晉指出，異位性皮膚炎通常嬰兒時期發病，大部分患者在3至5歲後逐漸好轉，但部分患者會隨年齡增長而越發嚴重，若控制不佳將演變為中重度異膚炎，患者除長期飽受嚴重搔癢，社交關係與生活品質也大打折扣。

至於治療部分，呂克桓說明，雖然類固醇與免疫抑制劑等傳統治療有助降低發炎，但孩童長期使用類固醇容易有影響發育、皮膚變薄萎縮、胃口變大導致肥胖等副作用。

呂克桓說，若透過照光治療，孩童每週需2次到醫院照光，會影響上學、皮膚容易敏感，長期安全性未知且可能出現皮膚癌化風險，國內治療指引不建議12歲以下兒童使用。

王志堯說，目前已有多種標靶藥物，如生物製劑及口服標靶小分子藥物，突破中重度異膚嬰幼兒的治療瓶頸，但目前健保補助僅開放12歲以上青少年，希望能放寬條件，讓孩童及早治療。

莊競程提到，希望異位性皮膚炎比照長照制度，越早治療對孩童越好，避免後續的健保醫療負擔增加，希望健保署可以關心兒童提供更多資源照顧，他將在立法院會持續為孩童發聲。