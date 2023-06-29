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2050交通零死亡願景 時力推駕照分級、淘汰不適任駕駛

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
時代力量今前往交通部宣示「2050交通零死亡願景行動」。記者周湘芸／攝影
時代力量今前往交通部宣示「2050交通零死亡願景行動」。記者周湘芸／攝影

台灣去年有3085人死於交通事故，今年1到4月死亡人數持續攀升，累積已達1039人。時代力量今前往交通部宣示「2050交通零死亡願景行動」，將提案把「2050年交通零死亡」願景明確納入「道路交通安全基本法」，另將推動駕照分級，淘汰不適任駕駛，建立駕照退場機制；將「交通技師簽證」納入基本法，讓交通回歸專業等。

時代力量交通零死亡願景召集人林柏勛表示，參考歐盟、澳洲、紐西蘭、芬蘭、挪威等國家，紛紛以道路交通的零死亡作為運輸政策的長期目標，歐盟執委會更明確地以2050年作為達到零死亡目標年，時代力量即將提案的「道路交通安全基本法」版本，也將2050年交通零死亡願景明確入法，作為長期問政的重點。

時代力量黨主席王婉諭表示，交通改革的最終目的就是減少交通事故的死傷，交通部作為行人優先交通安全行動綱領的統合單位，應該以交通事故死傷數作為檢驗綱領推動成果的主要指標，畢竟再多的執法、教育和工程，最終都是為了安全。

立委邱顯智表示，時代力量明將舉辦金色駕照公聽會，參考日本的駕照分級制度，希望國家與企業合作，帶頭提供優惠給遵守交通規則的優良駕駛，同時淘汰不適任駕駛，讓駕駛有退場機制。希望從考取駕照、車輛檢驗的問題前端來著手，從源頭把駕駛的教育和養成做好，同時減輕警察的勤務。

立委陳椒華也說，時代力量4月21日舉辦第一場交通零死亡願景公 聽會，討論整體交通環境與制度問題。現行法規「因地制宜」的結果導致地方政府各自為政的交通亂象。時代力量在立法院提出《道路交通安全基本法》，用立法成立一個行政院等級的部會，徹底解決交通權責破碎化問題。此外，《人本交通手冊》過去因為沒有強制力淪為參考用，未來入法可讓地方政府有所依據，同時也將「交通技師簽證」納入基本法，讓交通回歸專業。

時代力量 願景 駕照

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