高雄金煌芒果在Mia C'bon上架 外國客都被圈粉

素有「芒果之王」稱譽的金煌芒果進入產期，今年因氣候乾旱，果型較往年小，但肉質細緻甜度高，風味更甚以往。高雄市農業局特別媒合電商平台、實體門市等通路同步上架，今年更首次推出截切金煌芒果，消費者食用更便利，有外國客試吃後，更被圈粉。

高市農業局表示，金煌芒果產於高雄六龜，區內荖濃溪沖積砂質壤土孕育出的潔淨水質及土壤環境，是絕佳的種植條件，目前種植面積約300公頃，是全台最大產區，盛產期為每年6月中旬至8月。金煌芒果果型碩大、外皮為充滿文青氣息的莫蘭迪黃色，果肉細緻纖維少，吃起來Q彈香甜。

農業局指今年因乾旱關係，金煌芒果偏小，但風味不減，甜度更高。為協助產地農民在實體通路鋪貨，已媒合Mia C'bon上架金煌芒果及水蜜桃芒果，來自香港、泰國、越南等地的外國客人在台北101門市試吃活動中都被高雄芒果圈粉。

此外，「高雄首選」電商平台也上架金煌芒果、水蜜桃芒果、玉文芒果、西施芒果、蜜芒果、黑香芒果供選購，搭配農委會農產嘉年華活動，單筆購買鮮芒果「滿千折百」，或在電商專區購買國產芒果，不限金額即可至官網登錄發票抽好禮活動。