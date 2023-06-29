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影／台彩要視障考生自己看考題？立委呼籲保障身心障礙者公平機會

攝影中心／ 記者曾學仁/即時報導
立委王美惠（右二）、邱泰源（右）等上午在立法院舉行「公益彩券帶頭歧視 政府單位罔顧身障者權益－要視障考生自己看考題」記者會。記者曾學仁／攝影
立委王美惠（右二）、邱泰源（右）等上午在立法院舉行「公益彩券帶頭歧視 政府單位罔顧身障者權益－要視障考生自己看考題」記者會。記者曾學仁／攝影

立委王美惠、邱泰源等上午在立法院舉行「公益彩券帶頭歧視 政府單位罔顧身障者權益－要視障考生自己看考題」記者會，表示公益彩券為提升社會福利，促進弱勢族群就業與照顧，增加就業機會，將經銷商保障給能親自在場銷售之身心障礙者，原住民或低收入單親家庭等。

立委王美惠表示，陳情人於測驗日報到時，其太太即向主辦單位表明先生是視障且全盲，主辦單位表示無法陪同應試，並表明會以語音協助，然而在陳情人進入試場後，工作人員僅將部分題目讀出，隨後就要求陳情人「自己看」選項，不僅違背提供語音作答的承諾，甚至以不適當之言語對待視障者，王美惠表示顯然台彩並沒有做到最基本的保障身心障礙者的公平機會，應該要立即著手調查是否有違反相關的法令，負起責任，不要再讓這樣事情再度發生。

王美惠 視障 語音

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