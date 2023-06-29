助早產兒家庭 曾馨瑩攜手早產兒基金會擔任防護大使

永齡基金會創辦人夫人曾馨瑩攜手早產兒基金會，擔任防護大使，向社會大眾持續倡議早產兒議題，並親身參與一系列衛教活動，再次呼籲所有備孕和孕期中的孕媽咪做好定期產檢、配合醫生指示安胎，若孩子提早出生，也能讓每個早產兒接受適當的醫療照顧，「孩子生得少，一個也不能少」。

她也捐助早產兒基金會300萬元，希望幫助台灣更多弱勢及極低出生體重早產兒家庭，提供醫療照護資源、減輕負擔。此外，曾馨瑩今年更將親身參與一系列早產兒衛教活動，包括早產兒成長團體課程，陪同早產兒父母學習如何照顧孩童，尤其是針對極低出生體重早產兒家庭更需要花費心力照顧孩子，以促進他們的成長。

早產兒基金會董事長張瑞幸表示，內政部統計2022年全台出生人數約13.8萬人，年減9.6%，創內政部統計以來新低，然而台灣新生兒的人數雖逐年下降，早產兒的比例卻不降反升，每十位新生兒當中，就有一位早產兒。若新生兒早產，易產生慢性肺疾病等併發症，出院後有可能須仰賴氧氣與監視器等居家醫療器材設備，每月可能支出超過萬元，對弱勢家庭是一筆龐大的壓力。

除此之外，台灣近十年來出生體重小於1500公克之早產兒的比例逐漸提升，對這群巴掌仙子的父母而言，養育這樣弱小的孩子在身心上都是極大的負荷。根據「台灣早產兒基金會極低出生體重早產兒追蹤資料庫」統計顯示，這些極低出生體重早產兒有30.8%的孩子在矯齡兩歲時有中重度的神經發展異常，進而影響其日後的學習能力及行為表現。因此，這群早產兒中的巴掌仙子極需接受長期評估追蹤與治療，這段漫長的過程的花費，對於這些家庭而言更是一筆沉重的負擔。」

為了幫助早產兒家庭，除了捐款之外，曾馨瑩也陪伴早產兒基金會家庭和孩童一同拍攝公益宣導影片，身為三個孩子母親的她，拍攝時相當有感，天下父母心，願望都是希望孩子快樂平安長大。

拍攝過程中，讓曾馨瑩印象深刻的一位早產兒孩童小柳丁，她是25週出生，當時體重僅有727公克，而出生時的腦傷造成她有肌肉張力過低情形。佳霖媽媽帶著小柳丁依照醫生的安排定期回診追蹤，並且持續進行早期療育課程，現在在物理老師指導下穿沙袋增加肌力，雖然還是比較容易跌倒，但是已經可以跟一般孩子一樣上幼兒園跑跑跳跳。

媽媽回想小柳丁住院期間的自費支出就超過10萬，出院返家後也需持續使用氧氣，每周固定三天的早療課程以及視網膜病變的後續治療，都迫使佳霖媽媽必須辭掉工作來照顧小柳丁。像小柳丁這樣的早產兒家庭不在少數，上班的父母幾乎每周至少需請假3天以上來照顧孩子，甚至家中需有一人辭去工作，擔任全職照顧工作，是許多早產兒家庭經濟與身心極大的挑戰。