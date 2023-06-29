兩處國家公園等共同簽署護蟹宣言 致力保護陸蟹

台江國家公園管理處與墾丁國家公園管理處，聯合台南社大發展學會等共13家單位，共同簽署「護蟹宣言」，將連手一同保護國家公園內的陸蟹，並宣導讓更多人看見這種可愛的生物。

管理處指出，保護陸蟹除了針對棲地外，每年陸蟹會前往海邊產卵「降海釋幼」，常常因為行經道陸造成嚴重路殺，雖然管理處結合相關單位，在陸蟹繁殖季都會辦理交管，但仍需要更多民眾的關切。

宣言是在昨天簽署，除了上述3個單位外，還有公路總局第3區養護工程處、經濟部水利署第6河川局、警政署保7總隊第8大隊、屏東環境保護聯盟及劉烘昌博士等。

管理處指出，墾丁國家公園不僅為台灣陸蟹多樣性最高的地區，甚至是全世界陸蟹種類最多的地區之一，在墾丁園區陸蟹熱點在出風鼻、港口溪、香蕉灣及後灣等地區，擁有豐富多樣的陸蟹資源。台江國家公園屬於濕地型國家公園，台南市安南區城西里夢幻湖及周邊海岸林，是台江國家公園最重要的陸蟹熱點，擁有台灣最大的兇狠圓軸蟹族群。

管理處表示，物種保育是國家公園重要的工作目標，墾管處長期執行陸蟹保育工作，藉由護蟹交管封路措施及相關單位配合調查巡查等工作，或利用棲地營造及海岸林復舊等方式，也有環境教育活動等各種面相來維護墾丁國家公園的陸蟹多樣性。台管處近年辦理在地陸蟹公民科學家參與，建立陸蟹長期監測巡護人力，並辦理護蟹交通管制工作，守護陸蟹釋幼遷徙。

目前繁殖季的管制時段，墾管處為農曆6到8月每月的15到17日夜間在台26線香蕉灣至砂島路段執行，台管處則是7到8月在青草崙堤防防汛道路自「與城西街三段1105巷（水多多樂園前道路）交會處」至「青草崙海巡哨所」之間長度約2公里路段鎮除封路交通管制外，兩處也規劃相關展覽、多場次講座及賞蟹活動，期盼大眾能更瞭解陸蟹所面臨的處境及陸蟹資源的珍貴，對陸蟹更多友善及禮讓。

管理處呼籲民眾行駛在國家公園區內道路時能提高警覺並放慢車速，因為兩地區生態相當豐富，無論白天黑夜很多生物會出現在道路及周邊，因此若遇到生物時請禮讓他們先行，另外夜間觀察陸蟹時也請盡量避免造成過度干擾，其他相關訊息可至墾管處官網http://www.ktnp.gov.tw及台管處官網http://www.tjnp.gov.tw最新消息瞭解，若有發現捕捉陸蟹或破壞陸蟹棲地，也請通報墾丁國家公園管理處(08-8861321)、台江國家公園管理處(06-2842600)及保7總隊第8大隊(08-8861331)、保7總隊第7大隊(06-2842300)。

2023陸蟹保育聯盟護蟹宣言內容：

一、基於國家公園保育核心價值，透過跨域各單位合作，對陸蟹保育行動之實踐與投入，確保陸蟹棲地完整性，並維持生物多樣性。

二、為降低工程及開發案件對陸蟹棲地之干擾，以干擾最少或儘可能避免負面生態影響之方式為優先，依循迴避、縮小、減輕與補償四個原則進行策略考量，以達降低對環境衝擊之生態友善目標。

三、透過導入各式陸蟹保育宣導及環境教育，傳遞護蟹正確知識，建立陸蟹保育共識。

四、透過調查監測、工程友善、社區參與及公民教育四大面向，結合社區居民及NGO參與護蟹行動，公私協力，資源共享，實現陸蟹保育工作的長期發展。