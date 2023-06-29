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兩處國家公園等共同簽署護蟹宣言 致力保護陸蟹

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
台江國家公園內兇狠圓軸蟹集體降海釋幼，奮力爬上青草崙堤防。圖／管理處提供
台江國家公園內兇狠圓軸蟹集體降海釋幼，奮力爬上青草崙堤防。圖／管理處提供

台江國家公園管理處與墾丁國家公園管理處，聯合台南社大發展學會等共13家單位，共同簽署「護蟹宣言」，將連手一同保護國家公園內的陸蟹，並宣導讓更多人看見這種可愛的生物。

管理處指出，保護陸蟹除了針對棲地外，每年陸蟹會前往海邊產卵「降海釋幼」，常常因為行經道陸造成嚴重路殺，雖然管理處結合相關單位，在陸蟹繁殖季都會辦理交管，但仍需要更多民眾的關切。

宣言是在昨天簽署，除了上述3個單位外，還有公路總局第3區養護工程處、經濟部水利署第6河川局、警政署保7總隊第8大隊、屏東環境保護聯盟及劉烘昌博士等。

管理處指出，墾丁國家公園不僅為台灣陸蟹多樣性最高的地區，甚至是全世界陸蟹種類最多的地區之一，在墾丁園區陸蟹熱點在出風鼻、港口溪、香蕉灣及後灣等地區，擁有豐富多樣的陸蟹資源。台江國家公園屬於濕地型國家公園，台南市安南區城西里夢幻湖及周邊海岸林，是台江國家公園最重要的陸蟹熱點，擁有台灣最大的兇狠圓軸蟹族群。

管理處表示，物種保育是國家公園重要的工作目標，墾管處長期執行陸蟹保育工作，藉由護蟹交管封路措施及相關單位配合調查巡查等工作，或利用棲地營造及海岸林復舊等方式，也有環境教育活動等各種面相來維護墾丁國家公園的陸蟹多樣性。台管處近年辦理在地陸蟹公民科學家參與，建立陸蟹長期監測巡護人力，並辦理護蟹交通管制工作，守護陸蟹釋幼遷徙。

目前繁殖季的管制時段，墾管處為農曆6到8月每月的15到17日夜間在台26線香蕉灣至砂島路段執行，台管處則是7到8月在青草崙堤防防汛道路自「與城西街三段1105巷（水多多樂園前道路）交會處」至「青草崙海巡哨所」之間長度約2公里路段鎮除封路交通管制外，兩處也規劃相關展覽、多場次講座及賞蟹活動，期盼大眾能更瞭解陸蟹所面臨的處境及陸蟹資源的珍貴，對陸蟹更多友善及禮讓。

管理處呼籲民眾行駛在國家公園區內道路時能提高警覺並放慢車速，因為兩地區生態相當豐富，無論白天黑夜很多生物會出現在道路及周邊，因此若遇到生物時請禮讓他們先行，另外夜間觀察陸蟹時也請盡量避免造成過度干擾，其他相關訊息可至墾管處官網http://www.ktnp.gov.tw及台管處官網http://www.tjnp.gov.tw最新消息瞭解，若有發現捕捉陸蟹或破壞陸蟹棲地，也請通報墾丁國家公園管理處(08-8861321)、台江國家公園管理處(06-2842600)及保7總隊第8大隊(08-8861331)、保7總隊第7大隊(06-2842300)。

2023陸蟹保育聯盟護蟹宣言內容：

一、基於國家公園保育核心價值，透過跨域各單位合作，對陸蟹保育行動之實踐與投入，確保陸蟹棲地完整性，並維持生物多樣性。

二、為降低工程及開發案件對陸蟹棲地之干擾，以干擾最少或儘可能避免負面生態影響之方式為優先，依循迴避、縮小、減輕與補償四個原則進行策略考量，以達降低對環境衝擊之生態友善目標。

三、透過導入各式陸蟹保育宣導及環境教育，傳遞護蟹正確知識，建立陸蟹保育共識。

四、透過調查監測、工程友善、社區參與及公民教育四大面向，結合社區居民及NGO參與護蟹行動，公私協力，資源共享，實現陸蟹保育工作的長期發展。

墾管處與台江處及雙方在地社區及護蟹相關機關單位共同簽署護蟹宣言。圖／管理處提供
墾管處與台江處及雙方在地社區及護蟹相關機關單位共同簽署護蟹宣言。圖／管理處提供
台江處與保7第7大隊進行護蟹交通管制工作。圖／管理處提供
台江處與保7第7大隊進行護蟹交通管制工作。圖／管理處提供

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