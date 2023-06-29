婦人乳房流血有惡臭患「三陰性乳癌」 醫師揭原因

一名68歲婦人乳房流血還發出惡臭，經診斷竟為「三陰性乳癌」。台北慈濟醫院一般外科主治醫師王聖麟表示，該型乳癌多為遺傳、基因變異，不同期別可分別用放射線及化學、免疫療法治療，建議民眾維持健康作息，避免菸酒，多吃蔬果，並定期篩檢，才能減少乳癌纏身

這名68歲婦人左側乳房巨大腫瘤穿破胸壁，不僅流血還發出惡臭，送急診，醫師診斷為蜂窩性組織炎，後來再安排電腦斷層檢查、病理組織切片，發現為第四期「三陰性乳癌」。王聖麟以抗生素治療後，再以化學治療、配合免疫治療，傷口經六個月癒合，目前穩定接受化療、追蹤中。

王聖麟說明，乳癌可以分為管腔Ａ型、管腔Ｂ型、二型人類上皮成長因子接受器蛋白過度表現型，若腫瘤細胞三種受體的表現都呈陰性就屬於「三陰性乳癌」，該情況約占所有乳癌的15%，台灣每年約新增2000名患者成因多為遺傳、基因變異。

部分「三陰性乳癌」初期沒有症狀，也不會疼痛，後期則會表現出乳頭出現帶血分泌物、凹陷或表皮發癢、變紅、潰瘍、乳房及腋下出現腫塊；相較其他乳癌，該型乳癌腫瘤成長及擴散速度快、容易發生遠端轉移，且有些案例會產生疼痛感。

王聖麟指出，不同期別的治療方式也有所不同，早期患者的腫瘤較小且無淋巴結轉移，可以利用手術切除腫瘤並搭配放射線治療、化學治療。近年來免疫療法的出現，對於腫瘤較大或有淋巴結轉移的患者，可有效縮小腫瘤體積，延緩腫瘤進程；該療法每兩周注射一次「免疫檢查點抑制劑」，激活Ｔ細胞攻擊癌細胞並增強身體細胞功能，防止癌細胞惡化，治療成功率約50%；讓末期患者有超過兩年的存活機會。