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罕見！雙子宮及雙陰道難受孕 她靠這招求子成功

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
陳婦為先天性雙子宮及雙陰道，經接受陰道中隔切除術後，成功受孕，圖為胎兒12周時超音波圖。圖／茂盛醫院提供
陳婦為先天性雙子宮及雙陰道，經接受陰道中隔切除術後，成功受孕，圖為胎兒12周時超音波圖。圖／茂盛醫院提供

台中32歲陳姓婦人結婚1年半遲未受孕，就醫檢查發現竟是萬分之1機率的先天性雙子宮及雙陰道，接受由茂盛醫院副院長陳忠義為她採行的「陰道中隔切除術」後提高自然受孕率，加上申請國健署補助「AI智慧試管技術」，順利在一年內產下2460公克的健康男寶，達成求子心願。

陳忠義說，一般婦女只會擁有一個子宮和一個陰道，生殖系統異常的婦女不是完全無法自然受孕，只要卵巢功能正常、排卵規律、輸卵管通暢，就有機會自然受孕，所以有這種狀況的婦女無需過度擔憂，只要在備孕前接受完整的生孕相關項目檢查，夫妻倆才不致於做白工還莫名所以。

陳忠義說明，陳姓婦人生殖系統正常，且2個子宮腔大小相近，因此在陳婦試管療程前，採行「陰道中隔切除術」，將夾在2個陰道中間約0.3公釐厚的肌肉纖維切除，讓雙陰道合而為一，有助於提高懷孕率。

陳忠義指出，國外及國內都有雙子宮婦女自然受孕的成功案例，唯母體的子宮因為一分為二，腔室較小，胚胎著床後發育空間受限，早產率比一般人高出2至3倍，還有流產、胎兒發育不良的機率也會比一般婦女來得高，不過也會因人而異。

陳姓婦人因著求子心切，加上政府推出擴大試管補助方案，因此決定採試管療程，1次取卵手術共取出9顆卵子，在受精後得到3顆囊胚，經過AI人工智慧試管技術找出發育最好的囊胚，植入右側的子宮腔內，囊胚順利著床發育，懷孕34周又2天，順利產下健康男寶。

陳婦為先天性雙子宮及雙陰道，經接受陰道中隔切除術後，成功受孕。圖／茂盛醫院提供
陳婦為先天性雙子宮及雙陰道，經接受陰道中隔切除術後，成功受孕。圖／茂盛醫院提供

子宮 懷孕 早產

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